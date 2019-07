Stiri pe aceeasi tema

- Sotia prezentatorului TV Mircea Badea, Carmen Bruma, a inregistrat la Parchetul pe langa Judecatoria Iasi o plangere penala impotriva unei firme si a reprezentantului acesteia, care s-ar fi folosit de imaginea vedetei. Informatia a fost confirmata de surse judiciare pentru Adevarul.

- Dosarul „Skoda", in care mai multi functionari din cadrul Primariei Iasi, printre care si primarul Mihai Chirica, au avut calitatea de suspect la DNA Iasi, a fost declinat, zilele trecute, la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi. Informatia a fost confirmata intr-un raspuns oficial furnizat „Ziarului…

- „Admite cererea de emitere a ordinului de protectie formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi pentru reclamanta in contradictoriu cu paratul M.H. Emite urmatorul ordin de protectie prin care, cu caracter provizoriu, pe o durata de trei luni de la data emiterii, și dispune urmatoarele masuri:…

- Compania Faurecia Romania, subsidiara locala a gigantului francez Faurecia, cu 122.000 de angajati si vanzari globale de peste 17,5 mld. euro, a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 1,069 mld. lei (230 mil. euro), in crestere cu 67% fata de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor…

- In ultima perioada de timp, Oana Roman a slabit și arata din ce in ce mai bine. Vedeta a explicat ce anume face pentru a avea forma fizica dorita. Oana Roman a slabit 10 kilograme in ultimul timp. Despre cum a reușit sa scape de kilograme și ce anume face pentru a avea silueta dorita a oferit vedeta…

- Carmen Bruma a lansat un nou program de slabit SuperSilueta de Plaja este un program de slabire si remodelare corporala adresat tuturor celor care vor sa obtina o imbunatatire considerabila a formei fizice in doar o luna de zile inainte de concediu, vacanta , luna de miere sau orice alt eveniment…

- Un barbat din orașul canadian Toronto a fost filmat in timp ce mergea pe o margine ingusta pentru a-și recupera pisica fugita in balconul apartamentului vecin. Și-a pus viața in pericol deoarece, intr-o clipa de neatenție, putea sa cada de la etajul șase. James Powell, un barbat din Toronto, a surprins…