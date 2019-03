Stiri pe aceeasi tema

- Fetița cea mica a cuplului Gabriela Cristea-Tavi Clonda nu va avea doar un nume, ci trei. Toate prenumele micuței sunt speciale. Imediat ce prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a adus pe lume cea de-a doua fetița s-a aflat și numele ales de vedeta și de soțul ei pentru aceasta: Iris. Insa…

- Gabriela Cristea a devenit mama pentru a doua oara, in acest weekend, cand a nascut prin cezariana o fetița perfect sanatoasa. Ca și la prima sarcina, vedeta a acumulat multe kilograme in plus, insa și de data asta, proaspata mamica va apela la dieta minune care a ajutat-o și dupa ce a nascut prima…

- Moderatoarea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars, a afirmat ca nu și-ar dori sa nasca in acest weekend. "Eu ma grabesc un pic ca in noaptea asta nu se știe. Am vorbit cu doctorița mea și mi-a zis ca sambata și duminica se declanșeaza așa nașterile, in toi... Sper sa nu fie cazul…

- Gabriela Cristea a marturisit care sunt grijile sale inainte de a aduce pe lume cel de-al doilea copil. Gabriela Cristea este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna cu care are o fetița, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viața urmeaza sa devina din nou parinți de fetița. Vedeta a marturisit,…

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Gabriela Cristea a avut parte de o vixita neașteptata inainte de inceperea emisiunii sale de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea este moderatoarea show-ului matrimonial "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Marți, 5 februarie, inainte de inceperea…

- Gabriela Cristea a fost la un pas sa nu intre la timp in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars. Vedeta a avut parte de un mic incident. Luni, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a trecut printr-un moment neplacut chiar inainte de inceperea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Pentru…

- Gabriela Cristea este o gravida destul de deschisa și dezinhibata. Daca unele vedete din show-biz-ul de la noi aleg sa ascunda o sarcina, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este tare mandra de burtica ei, pe care o arata ori de cate ori are ocazia. Cu puțin timp inainte de a intra…