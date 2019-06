Caraş-Severin: Transport de material lemnos fără documente legale Politistii au oprit pentru control, pe DJ 683, in localitatea Zavoi, doua autocamioane care transportau material lemnos fara documente legale. Soferii autocamioanelor sunt din judetele Mehedinti si Caras-Severin. "Din primele verificari, s-a stabilit ca in cele doua autoutilitare acestia ar fi transportat o cantitate de material lemnos mai mare cu peste 32 metri cubi lemn de esenta molid si fag decat cantitatea inscrisa pe avizele de insotire a lemnului emise la aceeasi data. Cei peste 32 metri cubi material lemnos esenta fag si molid, in valoare de aproximativ 6.600 lei, rezultati in plus fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

