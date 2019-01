Stiri pe aceeasi tema

- Alicia Keys va fi gazda celei de-a 61-a ediție a premiilor Grammy, organizate pe 10 februarie in Los Angeles, SUA, au anunțat Recording Academy pe contul de Twitter al galei. "Este oficial! Alicia Keys, castigatoare a 15 premii Grammy, va gazdui cea de-a 61-a editie a galei de decernare a premiilor…

- Cantareata americana Alicia Keys a fost desemnata in calitate de prezentatoare oficiala a galei Grammy Awards 2019, au anuntat marti organizatorii evenimentului, citati de Press Association. Anuntul a fost facut prin intermediul unui mesaj publicat de Recording Academy pe contul de Twitter al premiilor…

- Organizatorii premiilor muzicale iHeartRadio Music Awards au anuntat miercuri artistii nominalizati la aceste trofee, care se vor decerna joi 14 martie la Los Angeles, cu solista de rap americana de origine dominicana, Cardi B, conducand detasat lista, relateaza EFE. Cantareata este nominalizata la…

- Meghan Trainor și Daryl Sabara (cunoscut din Spy Kids) s-au casatorit pe 23 decembrie, chiar de ziua de naștere a cantaretei. Cei doi au zis "Da!" in fața a 100 de prieteni, in cadrul unei ceremonii intime, care a avut loc in curtea casei lor din Los Angeles, conform People. Nunta mare in…

- Bruno Mars si Taylor Swift si-au confirmat statutul de superstaruri ale industriei muzicale in 2018, dominand ceremoniile de acordare a premiilor Grammy respectiv American Music, in timp ce tanara artista de origine cubaneza Camila Cabello a fost preferata galelor organizate de postul de televiziune…

- S-au anuntat nominalizarile pentru Grammy Awards 2019! Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe Staples Center din Los Angeles, pe 10 februarie 2019. Dupa premiile Grammy din 2018, presedintele Recording Academy, Neil Portnow, a declarat ca femeile ar trebui sa isi imbunatateasca performanta,…

- Miley Cyrus le-a dezvaluit fanilor ca locuinta sa se numara printre miile de case distruse de incendiile care au provocat decesul a 31 de persoane in California. "(Sunt) complet devastata de incendiile care imi afecteaza comunitatea. Ma numar printre cei norocosi. Animalele mele si dragostea…

- Festivalul Toamnei va reuni in perioada 8 – 11 noiembrie, in Piața Tricolorului din Targoviște, producatori și fermieri locali, dar Post-ul Festivalul Toamnei, de maine in Piața Tricolorului! Vor susține recitaluri: Maria Carneci, Nicu Paleru și Simona Dinescu apare prima data in Gazeta Dambovitei .