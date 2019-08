Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata canadiana Celine Dion este capul de afis al primei zi de concerte desfasurate in cadrul festivalului British Summer Time, care va avea loc in Hyde Park din Londra, in perioada 5-14 iulie, potrivit Pr...

- Cantareața americana Madonna a lansat un nou videoclip, „God Control”, cu imagini violente explicite, prin care militeaza pentru controlul armelor de foc in SUA, insa demersul ei a fost criticat de unele voci din cauza scenelor șocante care fac trimitere la masacrul dintr-un club american, care a dus…

- Celine Dion, in varsta de 51 de ani, a sustinut un concert emotionant in sala Collosseum din incinta Caesar Palace din Las Vegas duminica, 9 iunie. Evenimentul a fost unul cu totul special intrucat a marcat finalul contractului cantaretei in locul in care a sustinut 1,140 de concerte in cele doua decenii…

- Kim si Kanye au sarbatorit 5 ani de casnicie la concertul lui Celine Dion din Vegas! Kim Kardashian si Kanye West sunt fericiti din cale afara! Luna aceasta, nu doar ca au devenit pentru a patra oara parinti, dar au implinit si 5 ani de casnicie! Nu puteau lasa un astfel de eveniment nesarbatorit, astfel…

- James Corden a scos-o la o plimbare prin Las Vegas pe ea, pe Celine Dion și a avut parte de un Carpool Karaoke nebun. Dupa ce a fost surprins de cantareața cu o cantare pentru fiecare fraza pe care o rostea, Corden a primit un sarut, a aflat cum iși pastreaza Celine Dion miile de perechi... View Article

- James Corden a scos-o la o plimbare prin Las Vegas pe ea, pe Celine Dion și a avut parte de un Carpool Karaoke nebun. Dupa ce a fost surprins de cantareața cu o cantare pentru fiecare fraza pe care o rostea, Corden a primit un sarut, a aflat cum iși pastreaza Celine Dion miile de perechi... View Article

- Celine Dion si James Corden au recreat o faimoasa scena din pelicula ''Titanic'' in cadrul celei mai recente editii a emisiunii Carpool Karaoke, care a avut-o invitata pe cantareata canadiana, informeaza marti Press Association, scrie Agerpres. In cadrul unei editii speciale a emisiunii lui…