"In ultimele saptamani, am primit mii de mesaje care m-au incurajat sa candidez la alegerile pentru Cotroceni. Am fost onorat ca Partidul Mișcarea Populara sa ma considere prezidențiabil. M-a bucurat, de asemenea, susținerea platformei Alternativa Dreapta și suportul aratat de numeroși lideri ai societații civile. Le mulțumesc tuturor pentru incredere! Gandurile dumneavoastra mi-au atins inima și m-au convins ca e momentul sa trec la acțiune. Analizele și comentariile sunt necesare, dar insuficiente. (...) Dupa o reflecție mai adanca, am decis ca este ințelept sa-l sprijin pe Toader Paleologu…