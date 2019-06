Cand va fi Cerbul de Aur 2019! Au inceput inscrierile!

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru ediția de anul acesta a Festivalului Internațional Cerbul de Aur, care va avea loc la Brașov, la sfarșitul lunii august, au fost deschise și au ca termen limita 6 iulie, potrivit MEDIAFAX.Artistii care doresc sa participe la concurs se pot inscrie pana pe 6 iulie pe site-ul…

- Inscrierile in Programul Rabla Clasic 2019 au inceput pe 12 aprilie, cu 30.000 de prime de casare disponibile pentru persoanele fizice. Potrivit Administratiei Fondului de Mediu, acestea nu au fost utilizate in totalitate, doritorii putand inca sa le obtina.

- Calendar BAC 2019. Ministerul Educației Naționale (MEN ) a aprobat calendarul examenului național de Bacalaureat 2019. Astfel, calenadrul BAC 2019 este urmatorul: Inscrierile pentru susținerea examenului de Bacalaureat 2019 in prima sesiune se fac in saptamana 27 - 31 mai 2019. Cursurile pentru clasele…

- Competiția muzicala Eurovision 2019 și-a desemnat finaliștii. Artiștii vor concura pentru marele premiul sambata, 18 mai, la Tel Aviv, in Israel. Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 se desfașoara la Tel Aviv, iar in urma semifinalelor ce au avut loc pe 14 si 16 mai, au fost desemnați…

- Cea de-a doua semifinala a concursului Eurovision 2019 va aduce pe scena de la Expo Tel Aviv, joi seara, piesa pregatita de reprezentanta Romaniei, Ester Peony, caștigatoarea selecției naționale, potrivit Mediafax.Reprezentanta Romaniei, Ester Peony, va urca pe scena Eurovision Song Contest…

- Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan Țandarica, Josef Kappl, Nicu Patoi și Sorin Voinea sunt cei cinci membri ai trupei Pasarea Rock, care vor veni la Arad cu ocazia ediției cu numarul doi a FlexFest, intre 5 și 7 iulie. La fel ca anul trecut, festivalul va avea loc la Ștrandul Neptun, organizatorii…

- Investitori internaționali din Europa de Sud-Est și cele mai tari startup-uri regionale de tehnologie se vor intalni in capitalele Romaniei și Bulgariei in cadrul celei de-a doua ediții balcanice a South East Europe Tech Tour 2019 (SEETT), care va avea loc la București și Sofia pe 28, respectiv 29 mai…

- De ultima ora! Baia Mare intre cele 5 finaliste in vederea obținerii titlului de Capitala Europeana a Tineretului 2022 ! Baia Mare a fost selectata ca finalista a competiției pentru titlul de Capitala Europeana a Tineretului 2022. 12 orase au intrat in competitie, Baia Mare fiind singurul oras din…