Cand va avea loc evenimentul “Zilele Maramuresului – Haida, hai in Maramures” 2019

Evenimentul “Zilele Maramuresului – Haida, hai in Maramures”, editia a V-a, se va desfasura anul acesta in perioada 17-19 mai dupa ce consilierii judeteni au aprobat organizarea evenimentului in cadrul sedintei ordinare din data de 27 martie. “Finantarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfasurarea evenimentului Zilele Maramuresului – Haida, hai in Maramures editia a V-a se asigura din bugetul propriu al Judetului Maramures si din bugetele institutiilor de cultura subordonate Consiliului Judetean Maramures”, se arata in proiectul de hotarare adoptat. Tot potrivit proiectului s-a mai…