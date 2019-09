Când se schimbă ora în 2019 Nu mai este foarte mult timp pana cand sezonul rece iși va intra in drepturi, astfel ca ne pregatim sa trecem la ora de iarna. In fiecare an, in luna octombrie se trece la ora de iarna, moment in care noaptea devine mai lunga și ziua mai scurta. Vezi cand se schimba ora in 2019! Cand se trece la ora de iarna - cand se schimba ora in 2019 Ora de iarna in 2019 se schimba in ultimul weekend din octombrie, ultima noapte de sambata spre duminica, mai exact in noaptea de 26 spre 27 octombrie. La aceasta data, ora 4:00 va deveni ora 3:00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

