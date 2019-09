Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala canadiana a anuntat vineri arestarea unuia dintre membrii sai, un responsabil cu rang inalt din serviciile de informatii acuzat ca a sustras documente sensibile in favoarea unui stat strain, potrivit presei canadiene, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: ATENȚIE Reguli…

- Politia federala canadiana a anuntat vineri arestarea unuia dintre membrii sai, un responsabil cu rang inalt din serviciile de informatii acuzat ca a sustras documente sensibile in favoarea unui stat strain, potrivit presei canadiene, relateaza AFP. Cameron Ortis se confrunta cu cinci capete de acuzare…

- Barbatul este identificat doar cu initialele A.A., descris succint drept originar din Rusia care a primit o pregatire secundara, potrivit unui document consultat de agentia de presa franceza. El a fost arestat in mai 2019, apoi acuzat de spionaj, potrivit documentului.Un tribunal regional…

- Serviciile de securitate israeliene au arestat preventiv un suspect in ancheta privind atacul din Cisiordania in care a fost ucis un militar israelian, afirma surse citate de presa palestiniana, potrivit Mediafax.Suspectul a fost arestat vineri, in localitatea palestiniana Beit Fajjar. Individul…

- Mai multe avioane de vanatoare americane au fost mobilizate astazi, pentru interceptarea a doua bombardiere ruse in apropierea coastelor Statelor Unite si Canadei, anunta Comandamentul nord-american pentru apararea aerospatiala (NORAD), citat de Mediafax. Potrivit sursei citate, avioanele ruse au ramas…

- Una din cele doua victime ale crimelor "suspecte" petrecute in aceasta saptamana in Vestul canadian este fiul unui inalt responsabil al politiei din Australia, a facut cunoscut politia federala canadiana, noteaza AFP. Corpurile lui Lucas Robertson Fowler, 23 de ani, originar din Sydney, si al prietenei…

- Rusia este pregatita sa intensifice dialogul cu Statele Unite in legatura cu dezarmarea si stabilitatea strategica, a declarat, intr-un interviu aparut joi, presedintele rus Vladimir Putin, adaugand ca a discutat aceste chestiuni cu omologul sau american Donald Trump in Japonia, relateaza Reuters.…

- Un tribunal din Moscova a eliberat mandat de arestare pe numele unui fost membru al consiliului bancii European Express, Oleg Kuzmin, implicat in cunoscuta schema Laundromat prin care au fost spalați peste 156 miliarde de dolari, dintre care 22,3 miliarde de dolari fiind scoși din Rusia prin sistemul…