- Tripla campioana europeana la lupte, Bilyana Dudova, se recupereaza acasa dupa ce a incercat sa-și ia viața acum doua zile, conform The Straits Time. Dudova, speranța bulgarilor la o medalie olimpica, nu...

- Rona Hartner se afla in continuare internata intr-un spital din Franța, unde medicii o supravegheaza atent. Artista a oferit joi seara, primele informatii despre starea sa de sanatate, in urma complicatiilor care au aparut. "Sunt foarte ascultatoare. Imi pare rau ca facem emisiuni virtual ca vreau…

- Sportiva bulgara Biliana Dudova, tripla campioana europeana la lupte libere, se afla in refacere acasa dupa ce a incercat sa se sinucida in urma cu doua zile, a anuntat joi Federatia bulgara de lupte, citata de Reuters.

- Guvernul Romaniei nu a fost in stare sa protejeze consumatorii vulnerabili de scumpirile majore ale gazelor de anul trecut, asa ca a decis sa dea acelasi pret pentru toata lumea. Acum, autoritatile europene spun ca am gresit si ca trebuie sa reparam.

- Un italian in varsta de 73 de ani a incercat sa se sinucida dupa ce a descoperit scrisori vechi de 30 de ai pe care soția le primise de la amant. Barbatul din Milano a avut un șoc dupa ce a descoeprit scrisorile care demonstrau infidelitatea partenerei sale de viața. Imediat dupa ce a facut descoperirea,…

- Șoc dupa șoc in familia cantareței Andreea Balan. Aceasta a fost operata de urgența dupa ce acum aproape doua saptamani a suferit un stop cardiac in timpul operației de cezariana la care era supusa.Citește și: Mihai Tudose a EXPLODAT pe tema referendumului - Cere CAZIER prin lege pentru toți…

- Andreea Balan a mers zilele trecute de urgenta la spitalul unde a nascut, dupa ce s-a trezit intr-o balta de sange. Cunoscuta artista a trecut prin clipe de panica atunci cand a vazut ce i se intampla si a ajuns in mijlocul noptii pe mainile medicilor. Potrivit spynews, Andreea Balan…

- Barbatul in varsta de 45 de ani, din Mehedinți care și-a injunghiat soția anul trecut in fața Policlinicii din Motru și apoi și-a provocat și el rani, in zona pieptului și a gatului a incercat din nou sa se sinucida. Barbatul este reținut in cadrul Penitenciarului Targu Jiu. Articolul Barbatul ARESTAT…