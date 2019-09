Campanie de informare privind utilizarea produselor de protecție a plantelor Inspectorii fitosanitari vor incepe in luna octombrie o campanie de informare privind utilizarea in siguranța a produselor de protecție a plantelor. Campania este derulata de Autoritatea Naționala Fitosanitara (ANF) in colaborare cu Asociația Industriei de Protecția Plantelor din Romania (AIPROM), in baza protocolului de colaborare semnat in luna iunie 2019. Inspectorii fitosanitari vor distribui in […] Articolul Campanie de informare privind utilizarea produselor de protecție a plantelor apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

