- Sondajul realizat de IMAS, la comanda Europa FM, arata ca favorit pentru caștigarea alegerilor prezidentiale este Klaus Iohannis, cu puțin peste 45 de procente. Urmatorul clasat, la mare distanta de Iohannis, este candidatul ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu cu 16,6%, potrivit Barometrul Europa FM.…

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, sambata, ordinea candidatilor pe buletinele de vot pentru alegerile prezidentiale. Potrivit BEC, ordinea pe buletinele de vot este urmatoarea: Klaus Iohannis - Partidul National Liberal, Theodor Paleologu - Partidul Miscarea Populara, Dan Barna - Alianta USR-PLUS,…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat astazi lista candidaturilor ramase definitive la alegerile prezidențiale, care cuprinde 14 persoane. „Candidaturile ramase definitive la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019: 1. Viorel Catarama – Dreapta Liberala, 2. Viorica Dancila – PSD, 3.…

- Biroul Electoral Central (BEC) a constatat, vineri, ramanerea definitiva a 14 candidaturi la prezidentiale si semnele electorale depuse de partidele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti. Potrivit BEC, candidaturile…

- Biroul Electoral Central (BEC) stabileste, vineri, prin tragere la sorti, ordinea candidatilor pe buletinele de vot la alegerile prezidentiale din data de 10 noiembrie.17 persoane intra in cursa pentru Cotroceni. BEC va stabili, vineri, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de…

- Ziarul Unirea BEC a anunțat incheierea termenului de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale. Cine sunt candidații Opt candidaturi au fost validate de catre Biroul Electoral Central, iar in cursa pentru alegerile prezidențiale intra: Dan Barna, Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Kelemen…

- "Ne apropiem de finalul campaniei strangerii de semnaturi. In ultima luna am fost peste tot in țara și impreuna cu colegii mei din USR și PLUS am strans peste 380.000 de semnaturi pentru candidatura mea la alegerile prezidențiale. In aceste 30 de zile, in toate orașele am auzit același…

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…