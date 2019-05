Camera Deputaţilor vacantează mandatele lui Liviu Dragnea. Alegeri pentru noul preşedinte al forului legislativ Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti doua proiecte de hotarare - unul privind vacantarea mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea si altul referitor la vacantarea postului de presedinte al Camerei. Proiectele de hotarare vor fi votate de plenul Camerei. Grupurile parlamentare vor putea face ulterior propuneri pentru ocuparea postului de presedinte al Camerei Deputatilor. PNL, USR si PMP au anuntat ca o vor sustine pe Raluca Turcan pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Anuntul a fost facut de liderii USR - Dan Barna, PMP - Eugen Tomac si de liderul deputatilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD vrea ca votul pentru noul presedinte al Camerei Deputatilor, dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea, sa se produca cat mai repede. Miercuri, social-democratii vor verifica daca mai au majoritate in aceasta Camera. Raluca Turcan este propunerea Opozitiei unite, iar din partea PSD a fost propus Marcel…

- Liviu Dragnea a declarat marți ca PSD va anunța candidatul partidului pentru prezidențiale chiar duminica, în seara alegerilor europarlamentare.Întrebat la Adevarul daca s-a hotârât sa candideze la președinție, Liviu Dragnea a spus: ”Dupa alegeri. Chiar duminica…

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall , se intalnește luni și marți cu organizatiile sindicale din penitenciare. Nemulțumirea angajaților din penitenciare sunt expuse inca din mandatul lui Tudorel Toader. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor lauda deschiderea…

- Organizatiile sindicale din penitenciare au luni si marti intalniri de negociere cu reprezentantii Ministerului Justitiei, sub coordonarea ministrului Birchall, informeaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, printr-un comunicat. "Trebuie precizat ca Ana Birchall, ministrul…

- Sindicalistii din penitenciare solicita o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta despre plata unor drepturi salariale restante si anunta declansarea unor proteste, fiind nemultumiti de inghetarea salariilor prin OUG 114/2018. "Avand in vedere ca bugetul aprobat pentru…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) ii cere premierului Viorica Dancila sa rezolve problemele financiare din penitenciare dupa ce Ministerul Justitiei ar fi suspendat plata unor drepturi salariale legale din lipsa de buget. Sindicalistii precizeaza…

- Reprezentanții sindicaliștilor din penitenciare spun ca au solicitat o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a rezolva problema salariilor și, in cazul in care nu le va fi acceptata invitația, vor relua protestele și vor cere in instanța obligarea ANP la plata orelor suplimentare restante.„Avand…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) și-a exprimat punctul de vedere, prin intermediul unui comunicat, asupra celor mai recente propuneri de modificare a legislației penale (Codul Penal, Codul de procedura penala, Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție,…