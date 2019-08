Bucuresti, 20 aug /Agerpres/ - Camera Deputatilor se va intruni in sesiune extraordinara saptamana viitoare, in perioada 26 - 30 august, luni fiind programata, de la ora 12,30, sedinta Biroului permanent, iar de la ora 14,00 - sedinta de plen.



"Avand in vedere depunerea cererii de intrunire a Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara, in intervalul 26 - 30 august, am decis convocarea sedintei Biroului permanent al Camerei pentru luni, 26 august, de la ora 12,30, in vederea stabilirii proiectului programului de lucru in aceasta perioada. De asemenea, sedinta de plen a Camerei Deputatilor…