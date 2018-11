Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, la Brașov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca iși pastreaza aprecierile pentru ministrul Justiției, dar ca la Ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari, scrie Mediafax.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Brasov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca isi pastreaza aprecierile pentru ministrul Justitiei, dar ca la ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Brașov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca iși pastreaza aprecierile pentru ministrul Justiției, dar ca la ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari.Chestionat…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Brașov, dupa ce Rise Project a publicat imagini de la partidele de vanatoare ale șefilor Tel Drum, unde apare Liviu Dragnea alaturi de mai mulți lideri PSD, ca nu ar partipa la astfel de evenimente, pentru ca nu este „vanator”.Chestionat…

- Se contureaza modificarile in ministere, o data cu apropierea Comitetului Executiv National al PSD, in care se va stabili cine pleaca si cine vine in cabinetul Vioricai Dancila. Premierul a discutat, miercuri dimineata, cu liderul PSD Liviu Dragnea, inainte de sedinta BPN. Pana in acest moment, potrivit…

- Liniștea in Coaliție pare sa fie serios avariata de ultimele mișcari ale social-democraților la adresa partenerilor din ALDE. Dupa ce la rectificarea bugetara Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-a taiat o bucata mare, azi a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției sa fie serios atacat…

- Tudorel Toader le raspunde procurorilor CSM, ingrijorati de declaratiile ministrului potrivit carora PICCJ s-a indepartat de la rolul constitutional, precizand ca le va cere un raspuns oficial care sa arate cat de ingrijorati au fost si cand procurorii din Brasov au cerut suspendarea deciziilor CCR.

- Reprezentantii Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu au trecut cu vederea recentele afirmatii facute de catre ministrul Justitiei, in momentul in care oficialul guvernamental facea referire la evaluarea activitatii procurorului general Lazar si la faptul…