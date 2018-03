Calendar religios - 25 martie: Buna Vestire

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Potrivit tradiției, daca primul cantec al cucului era auzit pe stomacul…

- Credinciosii care tin post au, duminica, dezlegare la peste. Preotii spun ca sarbatoarea Bunei Vestiri, cinstita în fiecare an pe 25 martie, este considerata un praznic împaratesc, motiv pentru care se manânca peste.

- Ziua Politiei Romane marcheaza, prin semnificatiile sale, o sarbatoare a increderii in valorile umane, morale si spirituale, deoarece politistii sunt cei care vegheaza permanent pentru respectarea legii si cei care, prin atributiile ce le sunt conferite, au in sarcina siguranța vieții romanilor,…

- Pe 24 martie, in ajun de Buna Vestire, crestinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Artemon, doctorul sufletelor si al trupurilor. Femeile se pregatesc de Buna Vestire, praznuita duminica, 25 martie 2018.

- Un spatiu aflat la subsolul cladirii care adaposteste asezamantul „Parintele Cleopa”, apartinand Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Cugir, se afla intr-un stadiu avansat de modernizare. Aici, prin grija primariei locale si a locasului de cult amintit, va fi infiintata o filiala apartinand…

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Cu ocazia Zilei Politiei Romane, sarbatorita la 25 martie, 39 de ofiteri si 91 de agenti de politie ai I.P.J Constanta, urmeaza a fi avansati in grad.Prin art. 50 din Legea nr. 218 din 23.04.2002 data de 25 martie a fost desemnata Ziua Politiei Romane.Alegerea acestei date este legata de simbolul crestin…

- Calendar ortodox 20 martie Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII lea, crezand ca manastirea adaposteste multe bogatii. Pentru ca nu au gasit bunuri materiale, acestia au...

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a discutat, joi, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea legilor Justitiei in acord cu decizia Curtii Constitutionale. "Mai multe legi am discutat, aflate in…

- In ciuda faptul ca majoritatea celor care se opun donarii organelor sustin ca au la baza motive religioase impuse de Biblie, Biserica Ortodoxa si cea Catolica nu numai ca nu interzic procedura medicala, dar chiar o incurajeaza.

- Pe data de 12 martie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sf. Teofan Marturisitorul. Mai sunt celebrați astazi și Sf. Grigorie Dialogul, Episcopul Romei, și Sf. Simeon Noul Teolog. Sfantul...

- In ziua de 7 martie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Cuviosul Pavel cel Simplu, sau cel „prost”. Acest termen se refera la traiul simplu și modest al acestuia, și nu la calitațile sale intelectuale. Pavel cel simplu a fost ucenicul Sfantului Antonie cel Mare și este cinstit de creștini ca unul…

- Biserica Ortodoxa are programat pentru luna martie un eveniment de o insemnatate aparte pentru viata crestinilor. In perioada urmatoare vor avea loc canonizari de sfinti romani, deja cunoscuti publicului larg.

- Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea pe 29 februarie in anii bisecti, iar in anii nebisecti - pe 28 februarie. Cuviosul Ioan Casian s-a nascut in provincia...

- Sfantul Procopie Decapolitul, dupa cum ne arata numele sau, era din partile Decapolei, regiune situata langa Marii Galileii. Inca de tanar a imbratisat viata monahala. Sfantul Procopie s-a afirmat ca aparator al...

- Piesa 'Cancao do fim', compusa si interpretata de cantaretul portughez Diogo Picarra, finalist si favorit pentru a reprezenta Portugalia la editia Eurovision de anul acesta, este tinta unei controverse privind presupusa plagiere a unui cantec religios, relateaza luni EFE. Numerosi utilizatori…

- Pe 25 februarie, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare. Cu acest prilej, incepand cu ora 8.45, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii…

- In aceasta perioada a anului, Calendarul popular al culturii noastre traditionale poate constitui sursa de redescoperire a ceea ce ar trebui sa insemne viata bazata pe “ordine”; “randuiala”, truda”; “impacare cu semenii si natura “; “dragoste” ; “puritate” si, mai ales, “SARBATOARE” . Ce este sarbatoarea…

- Incepand de astazi intram in Postul Mare, considerat de catre Biserica Ortodoxa cel mai important post de peste an. Postul Pastelui este si cel mai aspru, si cel mai lung post al Bisericii. Acesta dureaza 40 de zile, plus Saptamana Patimilor. Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Sarbatoarea Invierii…

- Ucigasul nu s-a oprit si a mai ranit alte cateva persoane. Conform sursei citate, alte patru persoane au fost impuscate la biserica din Kizlyar, Daghestan. Un martor a declarat ca erau foarte multe persoane inauntru, mame cu copii, persoane in varsta. "Cred ca pe noi ne-a salvat Dumnezeu ca…

- Pe data de 16 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfinților Mucenici Pamfil și Valent. Patimirea celor doisprezece Sfinți Mucenici persecutați pe vremea lui Dioclețian. Acesti doisprezece...

- Pe data de 14 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfinților Cuvioși Auxențiu, Maron și Avraam. Prin rugaciunea lor au tamaduit mulți orbi, leproși, ologi, dar și demonizați. Cuviosul...

- Sfantul Martinian este sarbatorit de crestini in fiecare an pe data de 13 ianuarie. Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Martinian datorita vietii sale curate pe care a dus-o si a darului cu care a fost inzestrat de Divinitate ajutand pe multi oameni sa se vindece. Sfantul Martinian s-a retras…

- Pe data de 12 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfantului Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei. Suntem in Saptamana Alba, cand este dezlegare la oua, la lapte și la branza.

- Cand incepe Postul Paștelui 2018. Considerat cei mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an, Postul Paștelui sau Postul Mare incepe in acest an pe 19 februarie. Timp de 40 de zile, credincioșii trebuie sa posteasca pana in ziua Invierii Mantuitorului. Postul Paștelui…

- Pe data de 9 februarie, în Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfântului Mucenic Nichifor. A trait în secolul III și era prieten cu preotul creștin Sapriciu. Diavolul a semanat dușmania între ei. Dupa un timp, Nichifor si-a venit in fire si a trimis cativa prieteni…

- POMENIREA MORTILOR …. Pe 10 februarie, maine, sunt Mosii de Iarna sau Mosii de piftii. In fiecare an, in sambata premergatoare duminicii Infricosatoarei Judecati – ziua in care se lasa sec de carne pentru Postul Sfintelor Pasti, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuti la cele vesnice. Aceasta…

- Pe data de 7 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfantului Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului. El primise dar de la Dumnezeu de a alunga demonii și a tamadui boli. Acesta a trait in...

- Pe data de 6 februarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfantului Ierarh Vucol, episcopul Smirnei, a lui Fotie, patriarhul Constantinopolului; a Sfantului Cuvios Varsanufie cel Mare. Sfantul...

- Pe data de 5 februarie, in Biserica Ortodoxa, se face pomenirea Sfintei Mucenițe Agata. Aceasta s-a nascut in cetatea Panormos, din insula Sicilia Știm și ca ea a fost frumoasa și bogata. A fost...

- La 40 de zile de la Craciun, Biserica Ortodoxa praznuieste Intampinarea Domnului. In popor, praznicul este cunoscut sub denumirea de Stretenia si cinsteste ziua aducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfanta lui mama si de dreptul Iosif.

- Sarbatoarea Intampinarii Domnului, unul dintre cele douasprezece praznice imparatesti de peste an, aminteste aducerea la templul din Ierusalim a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfanta Fecioara Maria, la 40 de zile de la Nastere. Potrivit Legii iudaice, cele 40 de zile de dupa nastere reprezentau…

- CALENDAR ORTODOX FEBRUARIE 2018: Șirul datinilor din strabuni continua, pe 11 februarie, cu ziua Sfantului Vlasie. Acesta este protectorul femeilor gravide. Ca sa aiba copii frumoși și sanatoși, femeile țin cu strictețe sarbatoarea. Se mai spune ca tot in aceasta zi incep sa se intoarca pasarile…

- Pe data de 31 ianuarie, in Biserica Ortodoxa, facem pomenirea Sfinților Chir și Ioan, doctori fara de arginți. Aceștia au trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al...

- SFANTA XENIA. Sfanta Xenia era originara din Roma. In momentul in care parintii au hotarat sa o marite, ea a ales sa fuga impreuna cu doua slujitoare in Insula Cos. Face acest lucru din dragoste fata de Hristos, ca...

- Biserica Ortodoxa Romana ii celebreaza astazi pe Sfantul Apostol Timotei, pe sfantul Anastasie Persul, pe sfinții Mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavriil, Ioan, Parod și pe...

- Ortodoxe Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria Greco-catolice Sf. cuv. Antonie cel Mare Romano-catolice Sf. Anton, abate Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este praznuit de Biserica Ortodoxa la 17…

- Calendar ortodox 12 ianuarie. Credinciosii ortodocsi o pomenesc, joi, pe Sfanta Tatiana. Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever (222-235)…

- Sfantul Ioan. Doua milioane de romani isi serbeaza onomastica Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua…

- Ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica. Ortodocsii praznuiesc botezul…

- In acest final de saptamana se incheie seria celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna. Maine, creștinii sarbatoresc Boboteaza, iar duminica, Biserica Ortodoxa praznuiește Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Boboteaza sau Epifania este sarbatorita atat de Biserica Ortodoxa, cat și cea Catolica, pe 6 ianuarie.…