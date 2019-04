Calendar Ortodox: Sâmbăta lui Lazăr, anticiparea Învierii lui Hristos CHISINAU, 20 apr — Sputnik. Sâmbata lui Lazar precede Duminica Floriilor. În aceasta zi, Iisus Hristos a savârșit o noua minune. La înviat pe Lazar la patru zile de la moarte. Învierea lui Lazar semnifica învierea viitoare a neamului omenesc. Pomenirea morților în Postul Mare: Cine poate fi pomenit>>> Istorie și semnificație Pomenirea morților în Postul Mare: Cine poate fi pomenit>>> Istorie și semnificație În aceasta sâmbata dinaintea Floriilor, Biserica Ortodoxa cinsteste una dintre cele mai mari minuni savârsite de Iisus Hristos în viata pamânteana, învierea lui Lazar.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Procesiunea incepe sambata, 20 aprilie, dupa ora 17. Preoții si credincioșii din primul grup vor pleca la ora 17.30 din fata bisericii parohiei Timișoara Iosefin, pe B-dul 16 Decembrie 1989, podul Traian, pana la Catedrala Mitropolitana; preotii si credinciosii din grupul al doilea vor pleca la ora…

- Catolicii sarbatoresc duminica Floriile. Ziua aminteste de intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat cu ramuri de maslin si finic. Seful statului, Klaus Iohannis, si sotia sa, Carmen, au mers duminica la slujba de Florii de la Sibiu. Cuplul prezidential a mers la Biserica Sfanta Treime,…

- Duminica, 14 aprilie, credinciosii catolici sarbatoresc Floriile, ce simbolizeaza poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta.Duminica Floriilor deschide Saptamana Sfanta si uneste intrarea solemna a lui Cristos in Ierusalim eveniment in amintirea caruia are loc procesiunea pe strazile orasului cu…

- Credincioșii catolici sarbatoresc Floriile astazi Floriile, sarbatoare care reprezinta Intrarea Domnului in Ierusalim. Sarbatoarea Floriilor este intotdeauna cu o sapamana inaintea Sfintelor Pasti. Motivul pentru care duminica dinaintea Paștelui se numește duminica Floriilor este acela ca Iisus Hristos…

- Duminica, 14 aprilie, credinciosii romano-catolici sarbatoresc Floriile. Sarbatoarea din aceasta duminica este poarta de intrare solemna in Saptamana Sfanta. Cu aceasta zi incepe Saptamana Sfanta care, pentru crestinii, este cea mai importanta din intregul an liturgic, deoarece in decursul ei s-au implinit…

- Dupa ce Iisus Hristos si-a inceput lucrarea mantuitoare pe pamant a mers la Sfantul Ioan Inaintemergatorul si s-a botezat in apa Iordanului. Apoi a mers in desert si nu s-a atins de hrana timp de 40 de zile si de 40 de nopti intarindu-se astfel pentru lupta cea grea pe care o avea de dus pentru a indeplini…

- Postul Paștelui este considerat cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Cand incepe Postul Paștelui in 2019 Postul Paștelui sau Postul Mare incepe in acest an luni, 11 martie. Paștele ortodox va fi sarbatorit de credincioși pe 28 aprilie. Ce nu ai voie sa faci…

- Postul Pastelui 2019. Lasata secului Duminica, 3 martie 2019, este lasata secului de carne (Duminica Infricosatoarei Judecati). Timp de inca o saptamana, crestinii mai au voie sa consume branza. Peste o saptamana, duminica 10 martie 2019, este lasata secului de branza (Duminica Izgonirii lui Adam…