Faptul ca Aradul este un judet de frontiera ne aduce foarte multe beneficii. Noi am fost primii care am avut o autostrada noua, care sa ne lege de Occident, și am fost primii si pe lista investitiilor in modernizarea caii ferate. Un proiect inceput in urma cu ani de zile, in cadrul caruia a fost modernizata si Gara Arad, continua acum mai departe, spre capitala. In continuarea modernizarii liniei de cale ferata frontiera-Curtici-Arad-Ghioroc, a fost demarat un nou proiect, tot pe fonduri europene nerambursabile. Lucrarea continua pe segmentul Ghioroc-Simeria, urmand ca, la finalizarea lui,…