- Oficialii ruși care i-au permis presupusului informator al CIA sa calatoreasca în Muntenegru, încalcând astfel o regula care interzice funcționarilor publici ruși sa calatoreasca acolo, și ulterior sa zboare în Statele Unite au fost ”pedepsiți”, relateaza Interfax,…

- Un înalt funcționar rus și un magnat al industriei apropiat al lui Putin au criticat saptamâna aceasta violențele polițiștilor de la cele mai mari proteste din Moscova din ultimii ani, relateaza The Moscow Times. Criticii au spus ca autoritațile au folosit forța excesiva. Potrivit Kremlinului,…

- Consiliul Județean Ilfov pune siguranța cetațenilor pe primul loc. Reprezentanții CJ le transmit cetațenilor ca sunt in siguranța in timpul acțiunilor terestre de dezinsecție, atat timp cat nu stau in raza de acțiune a insecticidului și inchid geamurile, astfel incat substanța sa nu patrunda in locuințe.…

- Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov (CJI) a anunțat, saptamana trecuta, pe pagina de Facebook a instituției ca, din 15 iulie 2019 se reiau acțiunile de dezinsecție avio impotriva țanțarilor, dupa care, din nou, se vor efectua acțiuni terestre. Articol aparut in ediția print a Jurnalul…

- Ala Nemerenco, proaspata ministra a Sanatații, susține ca, dupa 15 ani de la introducerea sistemului obligatoriu de asigurari medicale, polița medicala a ajuns sa nu mai aiba valoarea la care pretindea odata. ”Pacienții platesc și contribuții, și in casele instituțiilor, și in plic medicului sau asistentului”,…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite joi intr-un incendiu de proportii izbucnit la o centrala electrica din regiunea Moscovei, au anuntat responsabili si media ruse, citate de Reuters si EFE potrivit Agerpres. Focul de la centrala termoelectrica 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o…

- Potrivit unor studii realizate de Kaiser Family Foundation, copiii, in special adolescentii, petrec in jur de 7 ore pe zi, adica mai mult de 50 de ore pe saptamana in fata ecranului televizorului, computerului sau telefonului. Aproape la fel de mult cat petrece un om mare la serviciu. Iata care sunt…