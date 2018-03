Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia a solicitat miercuri premierului Viorica Dancila retragerea proiectului de OUG privind regimul deseurilor, sustinand ca acesta nu poate fi adoptat in actuala formula, intrucat este neconstitutional si creeaza conditii pentru blocarea comertului, generand, in final, o ”sinucidere” economica…

- Cristian Pirvulescu a comentat discursul lui Dragnea din Congres, abordand principalele mari teme și anume preocuparea pentru legile justiției, mesajele de solicitare a confirmarii autoritații in partid și mesajele `iliberale` legate de demografie, libertatea de exprimare și schimbarea societații.…

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Badulescu,…

- Romania are doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Comisia Europeana a dat joi un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sanctiuni, scrie Digi 24.Particulele in suspensie PM10 reprezinta particule de praf, foarte fine, care patrund cu usurinta in sistemul respirator.Potrivit…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor, cei doi sefi de stat vor aborda caile de aprofundare a cooperarii…

- Brașovul, Oradea și Cluj-Napoca sunt considerate cele mai avantajoase orașe din țara in privința siguranței, a costului vieții, facilitaților medicale, calitații aerului, curațeniei, recreeri, accesului la magazine și restaurante, a serviciilor de transport și a nivelului de liniște, potrivit unui sondaj…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- „Este nevoie de asa ceva la noi, pentru ca tinerii sa inteleaga cum era atunci”, spune Nicu Covaci. „Prin ea, generatiile urmatoare vor afla ce am facut noi si toate lucrurile care s-au intamplat”, apreciaza Mircea Vintila. Este vorba despre trilogia „Istoria ROCKului romanesc” si munca de…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta, cu 36…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Intrebat de jurnalisti despre evolutiile politice din Romania, Borisov a raspuns, la finalul reuniunii informale a Consiliului European: "Bulgaria si Romania au trecut prin diverse perioade, au fost momente in care Romania era inaintea Bulgariei si invers"."Cele doua tari au aderat impreuna…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 90 , al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii.Ghencea Medical Center, cu o activitate de 10 ani pe piata, a inregistrat in decursul…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Atac dur al sefului finantelor din landul Bavaria, cel mai mare din Germania, la adresa Romaniei. Ministrul bavarez de finante se opune vehement ca tara noastra si Bulgaria sa fie primite in zona euro. Nu vrem sa discutam cu numere si pacaleli, a spus acesta. Potrivit acordului de aderare la Uniunea…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Poti fi premiantul clasei si in acelasi timp sa primesti avertismente, este comentariul pe care jurnalistii de la France Presse il fac, dupa anuntul cresterii economice anuntate de Romania, cea mai mare din ultimii noua ani. Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitatii infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana. Pentru ca sunt convinsi ca este crucial ca nou-nascutii prematuri sa aiba sansa de a veni pe lume intr-o maternitate dotata cu aparatura medicala…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- O analiza a noului program de Guvernare si componenta nominala a noului Guvern ne demonstreaza faptul ca judetul Valcea este, si de aceasta data, uitat de decidentii PSD de la nivel central. De parca nici nu ar exista, judetul Valcea nu este mentionat nici macar o data in cele 278 de pagini ale Programului…

- Ne dorim sa invatam lucruri practice, vrem o mai buna comunicare cu dascalul, iar metodele de predare sa fie similare cu cele din scolile cu traditie ale Uniunea Europeana. O spun elevii constanteni care, alaturi de profesori si mai marii din invatamant, incearca sa gaseasca solutii pentru ca la finalul…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- „Se stinge lumina pentru toata lumea! Romania moare!”, sunt doar cateva din indemnurile organizatorilor acestui protest, „Aradul Civic”, ce se va desfașura incepand cu ora 18:00 și pana la 20:00 pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, sambata, 20 ianuarie. In mai toate orașele mari ale țarii,…

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Vanatoare atipic organizata de Ion Tiriac la Balc in acest an. Discretie totala. Nici organizatiile pentru protectia animalelor, prezente constante an de an la Balc, nu par a sti ca vanatoarea va avea loc si in acest an. Nimic nu le-a dat de banuit nici autoritatilor locale. Daca pana acum…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- PPMT-istul a reluat, marți, la Oradea, motivele demersului de la Cluj. Desi toate cele trei formatiunil au acelasi punct de vedere pe tema autonomiei, reprezentantii lor nu au putut cadea de acord pe un plan de actiune comuna, semn ca fiecare ar vrea sa fie cea care livreaza electoratului…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- Aceasta nu este singura investitie care se va contura in noul an, Ilie Canea urmand sa semneze un al doilea contract cu Ministerul Dezvoltarii. De aceasta data este vorba despre extinderea retelelor de apa in localitatile Lapusnicel si Parvova si racordarea gospodariilor la acestea. „Alimentarea…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…