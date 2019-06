Cadavrul celei de-a șaptea victime a criminalului în serie din Cipru a fost găsit Poliția cipriota a anunțat ca a gasit miercuri un cadavru despre care presupune ca ar fi al celei de-a șaptea victime a unui criminal în serie care a ucis de-a lungul a trei ani șapte femei, printre care și doua românce, informeaza Reuters, citata de Mediafax.

Autoritațile au anunțat ca ramașițele au fost descoperite în lacul Memi, aflat la sud-vest de capitala Nicosia. &"Au fost descoperite ramașițe umane, iar experți criminaliști și medici legiști se afla la fața locului&", a anunțat un purtator de cuvânt al Poliției.

Nicos Metaxas, un fost ofițer de armata, în…

Sursa articol: hotnews.ro

