Bunicuta face afaceri O batrana mergea incet pe trotuar abia tarand dupa ea doi saci de gunoi. Unul din saci se rupse si bancnote de 20$ incepura sa se insire pe trotuar. Un politist ce se afla pe acolo o opreste si ii spune: -Doamna, vi s-a rupt sacul si va cad banii. Batrana se uita si spune: -Noroc ca ati vazut domnule politist, acum trebuie sa ma intorc sa adun banii ! -Stati ca nu-i asa simplu ! De unde aveti banii, nu i-ati furat ? -Nu domnule, e simplu. Eu stau langa un teren de fotbal, si unii din spectatori vin sa urineze printre uluci pe florile mele. Asa ca atunci cind e o partida imi iau foarfeca de vie… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

