Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial: Bianca și Livian formeaza cel mai nou cuplu din casa „Puterea dragostei”! Cei doi nu se mai ascund și iși fac declarații pe rețelele de socializare. Ce mesaj a transmis Livian pe Instagram! Citește și: Ce se intampla in casa Puterea dragostei: Ella eliminata, Bogdan Mocanu a revenit, iar…

- Vorbe care taie ca un cuțit. Astfel poate fi catalogata discuția pe care tatal Alexandrei Maceșanu, fata disparuta pe 25 iulie 2019 și despre care se presupune ca ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, a avut-o cu jurnaliștii Observatorului.

- Ies la iveala detalii despre personalitatea celui care a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra și pe Luiza. Gheorghe Dinca și-a recunoscut crimele in curtea proprie. In momentul in care au simțit ca el e gata sa cedeze, din echipa care le-a interogat s-au indepartat femeile. Asta pentru ca barbatul…

- Cezar Giosan, profesor de Psihologie la Berkeley College, New York, a realizat profilul psihologic al criminalului Gheorghe Dinca. Acesta sustine ca cele doua fete, Luiza si Alexandra, nu sunt cu siguranta singurele victime ale ucigasului."Am citit cu lacrimi in ochi despre Alexandra. Traiesc…

- Faptul ca Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a violat și mai apoi le-a ucis pe cele 2 adolescente a generat un val de durere in sufletele familiilor indoliate, dar și in sufletele celor care le-au cunoscut povestea din presa sau de pe internet. Mama Luizei Melencu este ingenuncheata de durere și nu iși…

- Avocatul din oficiu al lui Dinca Gheorge a confirmat duminica faptul ca ucigașul a indicat locul unde le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dar aparatorul nu a vrut sa dea detalii. Marți se va judeca recursul la masura arestarii preventive."Corect ar fi sa se schimbe incadrarea juridica. Ma așteptam…

- ”Muzica incepe acolo unde se termina cuvintele”, spunea compozitorul George Enescu. Iar muzica de jazz adauga foarte convingator ca muzica este pentru urechile si sufletul celuilalt, dar si pentru sufletul tau. Asta dovedește și Samfest Jazz 2019, editia a XI-a, care reprezinta indiscutabil o inedita…

- Este bucurie mare in familia lui Romica Tociu de cand s-a nascut micutul Filip. Proaspatul bunic traieste fiecare clipa alaturi de nepotelul sau, Filip si a facut declaratii uimitoare pentru "Rai Da Buni".