Bulgaria: Preşedintele Radev: Preţul avioanelor de vânătoare este acceptabil dacă asigură tot necesarul Presedintele bulgar Rumen Radev, care a fost si șef al Forțelor Aeriene din Bulgaria, a declarat ca actuala decizie a guvernului de la Sofia de a mandata ministrul apararii sa semneze un contract cu SUA pentru livrarea de avioane de lupta F-16 și aparatura necesara acestora în valoare de 1,256 de miliarde de dolari (2,188 miliarde de leva la cursul zilei, n.red.) se poate dovedi buna din punct de vedere financiar doar daca, în prețul celor opt avioane, este inclusa si toata aparaura necesara bunei functionari a avionului, potrivit Dnevnik, citat de Rador.



