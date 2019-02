Stiri pe aceeasi tema

- Primarii de municipii din Romania au fost mulțumiți sa afle ca primesc 60% din cotele din impozitul pe venit, insa nu pentru mult timp. Au primit o noua lovitura de la Guvernul PSD, care vrea „sa responsabilizeze autoritațile administrației publice locale” și le pune in carca finanțarea integrala…

- Sumele totale care se aloca bugetelor locale din veniturile bugetului de stat si din subventii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decat cele alocate in anul 2018, ceea ce reprezinta 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale, precizeaza, joi seara, Ministerul Finantelor Publice, care a…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de buget pe 2019, intr-un final, joi seara, dupa o intarziere de mai bine de o luna. Finantele mizeaza pe un PIB de 1.022.500 milioane lei, o tinta de crestere economica de 5,5% si o rata a inflatiei de 2,8%. Bugetul de stat pe 2019 este…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza mentine la 5,5% estimarea de crestere a economiei romanesti in acest an si la 2,8% pe cea privind inflatia la sfarsitul lui 2019, insa modifica in crestere la 4,67 lei/euro, de la 4,62 lei/euro, prognoza privind cursul de schimb, in varianta de iarna a Proiectii…

- Activele nete ale celor 206 fonduri deschise si inchise, locale si straine, s-au diminuat in luna decembrie cu 2,5%, pana la nivelul de 41,9 miliarde de lei (9 miliarde de euro), in timp ce, pe intreg an 2018, au inregistrat o scadere cu 8,3%, potrivit datelor Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Valoarea nominala a emisiunii de luni a fost de 100 de milioane de euro, iar bancile au subscris 132,2 milioane de euro. Ordinul prin care MFP anunta emisiunea de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro a fost publicat marti in Monitorul Oficial. Citeste si Vesti proaste pentru…

- TIRASPOL, 15 nov – Sputnik, Irina Leahova. Deputații a susținut în unanimitate modificarile propuse de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski cu privire la majorarea, începând cu anul 2019, a pensiilor și salariilor bugetarilor. Modificarile au fost aprobate în prima…

- In primele noua luni ale anului trecut, deficitul contului curent a fost de 4,779 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul…