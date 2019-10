Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, ministrul Muncii, dezminte informatia ca ar fi o gaura in buget si nu exista bani pentru plata pensiilor si salarii, informeaza romaniatv.net. Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget. Deci, informatia cu gaura in buget nu e reala. De altfel, o sa prezentam un bilant cu toate…

- Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat, duminica, la Digi24, Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura adoptata, joi, de catre Parlament. "Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget.…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a facut declaratii dupa ce președintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa instalarea noului Guvern nu se vor taia pensiile si salariile.Cu toate acestea, ministrul spune ca... Vezi AICI ce se va intampla cu majorarile promise de PSD dupa ce se va instala noul…

- "Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget. Deci, informatia cu gaura in buget nu e reala. De altfel, o sa prezentam un bilant cu toate cifrele reale si o sa vedem cum "greaua mostenire" va fi gestionata de Guvernul Ludovic Orban. Pe langa toate lozincile politice, va spnn cu simt de responsabilitate…

- Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, ca prin deciziile pe care Viorica Dancila le ia, refuzul de a merge in Parlament pentru remanierea Guvernului, precum și schimbarea unei treimi din Guvern, risca sa duca Romania intr-o criza din care romanii vor ieși foarte afectați. Președintele a…

- Majorare pensiilor incepand cu 1 septembrie este o certitudine, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, care a preciat ca au fost facute deja plați catre Poșta Romana cu sumele modificate. Cinci milioane de...

- ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura…

- De saptamana viitoare vor fi platite primele pensii majorate pentru luna septembrie. Vestea a fost data la Antena3 de ministrul Muncii, Marius Budai. Ministrul a asigurat ca pana la data de 1 septembrie toate pensiile majorate sa fie platite. „Majorarea de pensii pentru luna septembrie este deja calculata,…