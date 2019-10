Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ trei saptamani, Eric Oliveira s-a accidentat in timpul partidei cu Sanatatea Cluj din Cupa Romaniei, iar fotbalistul s-a trezit cu genunchiul umflat și cu mari dureri. Astfel ca, dupa ce a efectuat un RMN medicii i-au recomandat aproximativ trei saptamani de pauza, potrivit…

- ​''Nu am jucat cât ma asteptam la Napoli'', a recunoscut joi fundasul român Vlad Chiriches, la prezentarea sa oficiala la alta echipa din campionatul de fotbal al Italiei, Sassuolo, cu trei zile înaintea meciului din deplasare cu AS Roma, informeaza TuttoMercatoWeb,…

- Florinel Coman (21 de ani) a fost agresat verbal de mai multe persoane, in urma cu cateva zile, in București. Fotbalistul celor de la FCSB a fost identificat de niște indivizi intr-un magazin din cartier și, ulterior, a fost insultat de aceștia. Jucatorul roș-albaștrilor a decis sa rupa tacerea dupa…

- Fotbalistul francez Franck Ribery, liber de contract dupa despartirea de Bayern Munchen, a semnat cu Fiorentina, a anuntat miercuri clubul italian. Ribery, o extrema de 36 de ani, a jucat 12 sezoane la Bayern, cu care a castigat de noua ori campionatul, de sase ori Cupa Germaniei si o…

- Atacantul Lacina Traore a fost prezentat oficial la CFR. Jucatorul in varsta de 29 de ani se alatura lotului pregatit de Dan Petrescu, potrivit Mediafax."CFR 1907 Cluj anunta transferul atacantului ivorian Lacina Traore! Fotbalistul care a mai evoluat in Gruia intre 2008 si 2011, a revenit…

- Gigi Becali l-a criticat in dese randuri pe fundașul dreapta Claudiu Belu (25 de ani), deși FCSB l-a transferat in luna iulie a acestui an. Fotbalistul venit de la Astra la FCSB a explicat pe contul sau de Instagram care sunt sacrificiile prin care trece un jucator profesionist. „Asta e viața noastra.…

- Fotbalistul moldovean Vladislav Slivca a decis sa faca schimbari radicale in viata lui. Jucatorul de 20 de ani si-a reziliat contractul cu Petrocub-Hincesti si se va muta cu traiul in Statele Unite ale Americii.

- In acest weekend a fost mare sarbatoare in familia atacantului roman de 23 de ani, George Pușcaș! Sora acestuia, Deea a ajuns la altar alaturi de alesul inimii sale, iar petrecerea a durat pana in zori!