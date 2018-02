Stiri pe aceeasi tema

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- O noua rețea de benzinarii va lua naștere in Romania! Guvernul a luat o decizie-surpriza in acest sens. Executivul intra "la rupere” pe piața locala și anunța o operațiune de amploare, informeaza Bugetul.ro.Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, in Romania vor aparea nu mai puțin de...…

- Familia Avramita a creat in peste doua decenii businessul florariei Iris, care astazi este unul dintre cele mai mari din Romania. Totul a pornit de la un florar renumit din Bucuresti, unde Lidia Avramita si sotul ei i-au fost elevi. Piata florilor din Romania este evaluata la 100 de milioane de…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative,…

- Divizionara secunda din Clinceni are un manager general al clubului. Sorin Paraschiv s-a desparțit, de puțina vreme, de fosta sa grupare, Voința Turnu Magurele și a acceptat propunerea de a lucra la echipa din Clinceni alaturi de Constantin Bigan și Valentin Budeanu. "Ma voi ocupa, in general, de transferurile…

- Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) dezaproba decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de stabilire a pretului de referinta la gaze naturale in functie de preturile de tranzactionare de pe hub-ul CEGH din Viena, care nu reflecta realitatile pietei din Romania, potrivit unui comunicat…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Luni, 5 februarie, conducerea administratiei publice locale a municipiului Baia Mare a dispus efectuarea unei ample verificari inopinate a prezentei in toate structurile componente ale autoritatii locale, respectiv Executivul Primariei, Serviciul Public de Asistenta Sociala, Serviciul Public Ambient…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Luni, 5 februarie 2018, conducerea administrației publice locale a municipiului Baia Mare a dispus efectuarea unei ample verificari inopinate a prezenței in toate structurile componente ale autoritații locale, respectiv Executivul Primariei, Serviciul Public de Asistența Sociala, Serviciul Public Ambient…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. BT si BERD sunt actionari majoritari ai Victoriabank si parteneri…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor cu varsta intre 16-26 de ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni și care fie provind din sistemul de protecție a copilului, fie au cel puțin un copil in intreținere. Tinerii dezavantajați…

- Guvernul a emis, la initiativa Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, o hotarare conform careia tinerii dezavantajati se vor putea angaja pentru o perioada de doi ani in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, abilitati si experienta. Acest program priveste tinerii cu varsta…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Yasuhiro Suzuki, un atlet japonez de la kaiac-canoe, a turnat un lichid dopant in sticla unui rival si ca pedeapsa va fi dat afara din competitii. El va rata si Jocurile Olimpice din 2020, iar oficialii federatiei nipone se gandesc chiar sa-l excluda pe viata, avand plangeri ca acesta a si furat…

- Dupa o prima parte de campionat dezastruoasa, cu mai multe meciuri in care a gresit decisiv, fundasul dreapta Tiago Almeida a parasit clubul CSM Poli. Presedintele executiv Adrian Ambrosie a ajuns la un acord cu jucatorul de 27 de ani din Insulele Capului Verde, iar contractul a fost reziliat…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania, transmis, marti, Agerpres. Potrivit…

- Ne referim la educație și sanatate, doua prioritați esențiale. Klaus Iohannis spunea, la inceput de mandat, ca acestea vor fi prioritațile sale. La interviurile DC News, Carmen Avram a taxat lipsa de acțiune a președintelui. "I-am dat toate șansele lui Klaus Iohannis, la inceput de mandat,…

- Transelectrica a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%. "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat…

- "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic", arata un comunicat…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis miercuri, 20 decembrie, ca UBER este o companie de transport, nu un serviciu digital, anunța BBC.Reprezentanții UBER au argumentat ca reprezinta un serviciu online care ofera oamenilor posibilitatea de a comunica, nu o firma de taxi. Cazul…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a prezentat conceptul de proiect al Regulilor pieței gazelor naturale ale Republicii Moldova, elaborat în cadrul asistenței tehnice acordate de Secretariatul Comunitații Energetice (EnC) în conformitate cu Memorandumul…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale…

- Scaderea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10% va cauza pierderi consistente in visteriile oraselor din Romania. Pentru a echilibra balanta, comisiile reunite de Buget din Parlament au decis transferul in proportie de 100% al cotelor defalcate din impozitele pe venit catre bugetele locale. Pana…

- Deja un ansamblu rezidențial bine-cunoscut și cu o poziție consolidata in piața, in Cosmopolis se continua dezvoltarea imobilelor și extinderea proiectului in faze de construcție multiple. Dezvoltatorul Opus Land a reușit ca in cei 10 ani de activitate sa stranga in Cosmopolis o comunitate ce numara…

- Trei oferte publice initiale (IPO) de varf au avut anul acesta un impact semnificativ asupra pietei bursiere din Romania - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-o analiza publicata pe site-ul emerging-europe.com. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13…

- Piata de evaluare din Romania a crescut in 2017 cu circa sapte procente fata de anul trecut, potrivit estimarilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) "Pentru 2017, estimam o crestere a pietei evaluarilor de aproximativ 6-7%, pana in jurul valorii de 48 de milioane…

- Oficialii, in majoritate, susțin pozitia exprimata de demnitarul roman cu privire la problemele create de exportul paralel in asigurarea accesului la medicamente. Florian Bodog a atras atentia asupra efectelor deosebit de grave pe care le genereaza exportul paralel de medicamente. Oficialul…

- "Daca in urma cu cateva zeci de ani increderea se baza pe conceptul: 'am incredere in tine pana la proba contrarie', astazi increderea se bazeaza pe alt concept: 'nu am incredere in tine, pana la proba contrarie'. Cred ca pe scurt asa se poate explica situatia pietei de asigurari, prin prisma relatiei…

- Limitarea deductibilitatii dobanzilor si asigurarea trasabilitatii tranzactiilor financiare ar putea avea efecte asupra interesului pentru credite al companiilor, in conditiile in care finantarea intragrup va deveni mai costisitoare din punct de vedere fiscal, a aratat, marti, prim-viceguvernatorul…

- Un proiect legislativ propune ca instituțiile publice sa nu mai aiba voie sa solicite persoanelor fizice sau juridice, beneficiare ale serviciilor publice, date și informații care exista deja in sistemul public.

- Piata romaneasca genereaza 35% din businessul companiei japoneze in regiunea balcanica. Fujitsu, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii IT din lume cu afaceri la nivel global de peste 40 mld. dolari, estimeaza pentru anul fiscal aprilie 2017 - martie 2018 o crestere a businessului…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Municipiul Ramnicu Valcea este membru al Asociației Municipiilor din Romania (AMR), Asociație constituita in vederea promovarii și protejarii intereselor comune ale autoritaților administrației publice locale, pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice in numele și pentru interesul colectivitaților…

- Piata rezidentiala din Romania pare sa fie la varful unui ciclu de crestere, fiind caracterizata de un grad mare de fragmentare, asimetrie si polarizare, precum si de dependenta de programul Prima Casa, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. …

- Cei mai mari patru retaileri de carburanti din Romania - Petrom, Rompetrol, Lukoil si MOL Romania - detin 77% din numarul total de benzinarii de pe piata locala, adica peste 1.600 din totalul de 2.100 de statii. Cei patru controleaza astfel piata, unde jucatorii mici se afla departe de podium, cu retele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: Varfurile de prețuri pe piețele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piața nu funcționeaza corect și nu vad motive majore de ingrijorare, piața din Romania avand un cadru de funcționare destul de bun, a declarat, marți, Francesco…

- Fisiere atasate: autentic 4.JPG autentic 6.jpg autentic 2.JPG autentic 7.jpg autentic 9.JPG autentic10.JPG autentic 1.JPG autentic 5.JPG autentic 8.jpg Astra Vagoane Calatori a scos pe piata un nou tramvai. El a fost testat zilele acestea pe liniile din Timisoara, în baza unui contract…