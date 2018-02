Stiri pe aceeasi tema

- Trupa britanica Gorillaz a primit trofeul Brit Award pentru cel mai bun grup britanic, in timp ce hitul "Shape of You", al cantaretului Ed Sheeran, a castigat premiul pentru cel mai bun single britanic, in cadrul celei de-a 38-a editie Brit Awards. Grupul Gorillaz a fost nominalizata la…

- Trupa americana de rock Foo Fighters a castigat trofeul Brit Award la categoria cel mai bun grup muzical strain, potrivit paginii de Facebook a prestigioaselor premii ale industriei muzicii britanice. Alaturi de Foo Fighters mai erau nominalizate la aceeasi categorie trupele The Killers,…

- Vedetele muzicii au pasit pe covorul rosu al celei de-a 38-a editii a galei Brit Award, decernate de industria muzicala britanica, purtand un trandafir alb in semn de sprijin fata de miscarea anti-hartuire "Time's Up". Gazdele serii sunt Jack Whitehall si Maya Jam, iar publicul de pe arena O2 din…

- Campion al vanzarilor de albume, cantaretul britanic de pop-folk Ed Sheeran se afla in competitie directa, miercuri seara la Brit Awards 2018 - recompensele muzicii britanice - cu noua revelatie Dua Lipa, o stea in ascensiune a R'n'B, relateaza AFP. Albumul ''Divide'' al cantautorului…

- Dua Lipa si Ed Sheeran se numara printre artistii nominalizati la Brit Awards care au castigat pozitii importante si au urcat in topurile muzicale din Marea Britanie in aceasta saptamana, cu cateva zile inainte de editia din 2018 a acestei gale, care va avea loc miercuri seara, informeaza Press Association.…

- A fost o seara de vis! Cea de-a 71-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc, la fel ca anul trecut, la Royal Albert Hall din Londra, duminica (18 februarie). Evenimentul a fost prezentat acum de actrita Joanna Lumley, care l-a inlocuit pe Stephen Fry. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor…

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Strict autentic Teatrul de Stat Ploiești, nr. 1885/15 iulie 1971 ADEVERINȚA Prin prezenta se adeverește de noi ca tov. Ștefanescu Eusebiu este actor la Teatrul de Stat Ploiești. Susnumitul este distribuit in piesa „Morișca”, iar personajul pe care-l interpreteaza ii impune sa poarte parul lung. Drept…

- Un numar de 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu pasionați de robotica au reușit sa creeze un nou robot cu care vor concura la o competiție intre licee. Concursul va avea loc in luna martie, la București, impotriva a 90 de echipe din Romania. Tinerii…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- La mulți ani Harry Styles – 24 ani Mai sunt 333 de zile pana la finalul anului Dac-ați fost prin Londra, sigur știți The Shard – cea mai inalta cladire din UE se deschidea publicului acum 5 ani Ziua Valului Islamic

- Justin Timberlake iși face deja bagajele pentru a pleca spre Londra, acolo unde deja seteaza detaliile necesare pentru concertul de la Brit Awards 2018. Apariția lui Justin Timberlake la Brit Awards va fi chiar primul concert dupa apariția celui de-al patrulea album denumit “Man of the Woods”. Cantarețul…

- Justin Timberlake va canta la gala de decernare a premiilor BRIT 2018, care va avea loc la O2 Arena, Londra, pe 21 februarie, informeaza contactmusic.com. O sursa a spus pentru ziarul The Sun: „Justin a intrat in istoria Brit, dupa duetul cu Kylie, asa ca va fi mereu sinonim cu BRIT Awards. Va canta…

- Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele câștigator al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu șase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore "cel mai bun album" ("24K Magic"), "cea mai buna înregistrare" și "cel mai bun cântec" ("24K Magic"), transmite…

- Cea de-a 60-a gala a premiilor Grammy a avut loc, duminica seara, iar marele câștigator al acesteu ediții a fost artistul R&B Bruno Mars.Printre premiile câștigate de artist se numara ”albumul anului”, ”cântecul anului”, ”cel mai…

- Bruno Mars si muzica R&B s-au impus in fata reprezentantilor muzicii rap, Kendrick Lamar si Jay-Z, reusind sa castige premiile la principalele categorii ale celei de-a 60-a editii Grammy. Lista principalilor castigatori ai premiilor Grammy 2017: GENERAL: – Albumul anului: ’24K Magic’ – Bruno Mars –…

- Premiile Grammy 2018: Bruno Mars a primit premii pentru toate categoriile Grammy in care a fost nominalizat. Rapperul Kendrick Lamar, cu sapte nominalizari, a fost recompensat cu cinci premii Grammy - patru dedicate categoriei rap si trofeul pentru cel mai bun video, "Humble". Peste…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- In noua sa calitate, de producator al Spectacolului de Gala "Cornelia si Lupu Rednic - 25 de ani de cariera artistica", Sorin Constantinescu a vorbit, intr-un interviu pentru Bursa, si despre alte provocari pe care le implica meseria de organizator de evenimente, dar si despre spectacolul la care…

- Vedeta columbiana Shakira a anuntat ca va concerta anul acesta in Marea Britanie in cadrul turneului El Dorado, informeaza luni Press Association. Turneul El Dorado vine in aceasta vara Europa si va poposi pe arena londoneza O2 la data de 11 iunie. "Abia astept sa ma aflu pe…

- Cantaretul si compozitorul englez Ed Sheeran s-a logodit inainte de Anul Nou cu iubita lui, Cherry Seaborn, o prietena din copilarie, a anuntat artistul. „M-am logodit chiar inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt incantate, de asemenea”, a scris…

- "Ne-am logodit inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt la fel de rasfatate", a anuntat artistul, pentru cei 18 milioane de followeri ai sai de pe Instagram, postand o poza in care isi saruta iubita. La 26 de ani, Ed Sheeran este unul dintre artistii…

- Cantaretul pop britanic Ed Sheeran a anuntat sambata ca se casatoreste cu iubita lui, Cherry Seaborn, relateaza AFP. "Ne-am logodit inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt la fel de rasfatate", a anuntat artistul, pentru cei 18 milioane de…

- Sintagma”țari cu care nu avem tratat de extradare” apare intre sugestiile recomandate de algoritmii Google atunci cand un utilizator roman incearca sa gaseasca ceva relevant pe internet. Aceasta a redevenit populara odata cu fuga din Romania a lui Radu Mazare, care are mai multe dosare deschise in justiție…

- Artistii din portofoliul Universal Music au primit 21 de nominalizari, la 9 categorii, in cadrul premiilor Brit Awards 2018. Senzatia momentului, Loyle Carner a fost nominalizat la doua categorii, British Male Solo Artist si British Breaktrough Act. De asemenea, Liam Payne si Jonas Blue au adunat cate…

- Regretata cantareata irlandeza Dolores O'Riordan, care a murit la 46 de ani, a intrat in clubul artistilor carismatici care au disparut prematur si care ii include, de la cei care nu implinisera 30 de ani precum Amy Winehouse sau Jim Morrison, la cei in puterea varstei, precum John Lennon, Elvis…

- In clasamentul artistilor cu cele mai multe nominalizari urmeaza cantaretul Ed Sheeran (patru nominalizari), rapperul J Hus (trei nominalizari) si cantaretul soul-pop Rag’n’Bone Man (trei nominalizari). Cantareata Dua Lipa, in varsta de 22 de ani, interpreta piesei de mare succes „New Rules”, va…

- Cantaretii Dua Lipa si Ed Sheeran domina nominalizarile la editia din acest an a premiilor industriei muzicale britanice, Brit Awards, cu cinci, respectiv patru selectii, transmite AFP.Citeste si: Un lider PSD da SEMNALUL: 'Nu trebuie asteptat CExN de la Iasi. Trebuie actionat IMEDIAT...'…

- Dua Lipa, cantareata in varsta de 22 de ani care a avut un debut muzical extraordinar in 2017, conduce in topul celor mai multe nominalizari la gala Brit Awards 2018, surclasandu-l chiar si pe Ed Sheeran.

- Cantareata pop Dua Lipa a primit sambata seara cele mai multe nominalizari - cinci - la Brit Awards, considerate cele mai prestigioase premii atribuite de industria muzicala din Marea Britanie, informeaza Press Association. In clasamentul artistilor cu cele mai multe nominalizari urmeaza…

- Formatia americana, al carei solist este Dave Grohl, va debuta pe scena de la Brit Awards in luna februarie si va sustine apoi o serie de concerte pe stadioane in a doua jumatate a acestui an. „Cum dracu’ de nu am cantat niciodata la Brit Awards pana acum? De-a lungul anilor, am avut parte de numeroase…

- De cand animalele de circ au fost interzise prin lege, in Romania, Sanda Ladoși și-a propus sa transforme istorica instituție pe care o pastorește, Circul Capitalei, intr-o arena concertistica. Unsa director la Circul Globus, devenit mai nou Circul Metropolitan confom directivei Consilului General al…

- Fostul presedinte american Barack Obama a dezvaluit care sunt melodiile si cartile sale preferate din anul 2017. Piesa muzicala "Mi Gente", interpretata de J Balvin si Willy William, deschide una dintre cele doua liste, care mai include cantece ale unor artisti precum Jay-Z, Beyonce, DJ Khaled…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018. Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite de celebrul Michael…

- Au fost anuntate cele mai ascultate si difuzate melodii in 2017. Celebra revista Billboard a publicat topul, iar castigator detasat este artistul britanic Ed Sheeran. Piesa lui, „Shape of You”, a doborat anul acesta recordul de longevitate in top 10.

- Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate” pentru artist.Cantaretul britanic a lansat sase versiuni ale piesei incluse pe cel mai recent album al sau, „÷ (Divide)”, lansat in luna martie: originalul,…

- Rag’n’Bone Man nu a crezut ca piesa ‘Human’ va avea un impact atat de mare asupra carierei sale. Starul in varsta de 32 de ani – pe numele sau real Rory Graham – credea ca cel de-al treilea single, ‘Skin’, de pe albumul de debut, ‘Human’, va avea mai mult succes la public. „Voi fi […]

- Un barbat de origine romana și-ar fi pierdut viața, sambata, dupa ce ar fi cazut pe șine intr-o stație de metrou din Londra.Romanul ar fi stabilit in Marea Britanie de mai mulți ani, fiind angajatul unei firme londoneze.

- Bugetul participativ este un mecanism transparent de alocare a fondurilor și un instrument anti-corupție eficient, susțin USR-iștii aradeni. „Bugetul participativ este astazi un instrument extrem de util, adoptat cu succes de peste 1.000 de orase din intreaga lume, printre care Paris, Londra, Berlin,…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- La Carpool Karaoke, James Corden i-a strans pe cei mai mișto artiști pentru o ediție speciala de sarbatori, in care au cantat piesa “Santa Claus Is Comin’ To Town“. In mașina lui James Corden au urcat Ed Sheeran, Sam Smith, Pink, Bruno Mars, Usher, Miley Cyrus și Harry Styles. Fostul membru al trupei…

- In competitia pentru cel mai bun film la Globurile de Aur 2018 sunt inscrise productiile “Dunkirk”, regizor Christopher Nolan, si “The shape of water” – Guillermo del Toro. Luni, au fost anuntate nominalizarile pentru aceste premii, organizate de catre Asociatia presei straine de la Hollywood (HFPA).…

- YouTube a publicat ediția din acest a clipului ”REWIND”, în care sunt prezentate cele mai populare trenduri ale anului de pe platforma de video-sharing.În clip apar cei mai apreciați creatori de conținut de pe YouTube, cele mai cunoscute piese ale anului și trendurile…

- Videohosting-ul YouTube a facut public clasamentul celor mai virale videoclipuri din acest an. Printre videoclipurile muzicale, lider a devenit clipul Despacito in interpretarea cintarețului din Puerto Rico, Luis Fonsi. Urmatorul in clasament este Ed Sheeran cu clipul Shape of You, iar pe locul trei…

- Google a prezentat topurile celor mai populare clipuri video de pe YouTube in Romania in 2017. Vedeta acestui an este melodia „Despacito”, atat in varianta originala, cat si in cea locala. Listele YouTube Rewind cuprind clipuri incarcate in 2017 si sunt create pe baza vizualizarilor din Romania, luand…

- A fost un an bun pentru Ed Sheeran. Artistul britanic a dominat masiv celebrul serviciu de streaming Spotify in 2017. Piesele lui Ed de pe albumul “Divide” au fost ascultate de peste 3,1 miliarde de ori in intreaga lume. Poate cea mai cunoscuta și populara piesa semnata de Ed Sheeran e “Shape of You”,…

- Rapperul Jay Z domina lista nominalizarilor la premiile Grammy 2018 cu albumul ‘4:44’, cu opt mentionari, informeaza contactmusic.com. Surpriza viitoarei gale, a 60-a, care va avea loc pe 28 ianuarie, la Madison Square Garden, New York: Ed Sheeran, Drake si Katy Perry nu se regasesc pe lista nominalizarilor.…