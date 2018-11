Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 1 a aprobat modificarea unuia dintre procesele verbale, astfel incat sancțiunea fostului sportiv sa se transforme intr-un avertisment. „Soluția pe scurt: Admite, in parte, plangerea contravenționala. Modifica procesul-verbal de contravenție seria PBY nr. 0173004 din…

- Brigitte Nastase a venit cu iubitul in emisiunea ”La Maruța”. Proaspat divorțata de Ilie Nastase, Brigitte a declarat ca a dorit sa poarte in continuare numele de Nastase, așa cum au procedat și alte femei din viața lui Ilie. Iubitul ei, Cornel Oana, este IT-ist, are 34 de ani și a mai fost casatorit,…

- Informația bomba care o sa puna pe jar intreg showbiz-ul romanesc! Brigitte Sfat și Ilie Nastase nu au divorțat, așa cum s-a spus zilele acestea, decizia fiind amanata in instanța.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A PATRUNS IN CULISELE MEGA-EVENIMENTULUI REGAL. TOTUL DESPRE ”NUNTA ANULUI” DINTRE NEPOTUL REGELUI…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au destructurat, vineri, un grup specializat in savarsirea infractiunii de proxenetism, care isi desfasura activitatea in Sectorul 4 din Capitala, patru persoane fiind arestate.(CITEȘTE ȘI: INIS NEZIRI ESTE CAȘTIGATOAREA TROFEULUI…

- Fostul polițist Cristian Dumitru care a aflat in iunie ca a fost infectat cu virusul HIV, dupa ce a facut un tratament cu acupunctura la o clinica din Capitala, a murit, luni (27 august). Barbatul a lucrat in cadrul Poliției Sectorul 1, dar s-a pensionat in urma cu trei ani. Acesta a avut probleme…

- O serie de atacuri a vizat luni politia din Cecenia, in Caucazul rus, facand mai multi raniti in randul fortelor de ordine, dar autorii lor au fost ”neutralizati”, a anuntat liderul cecen Ramzan Kadarov, in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat aceste atacuri intr-un comunicat difuzat…

- Brigitte știe tot! Dupa ce Ilie Nastase a fost suprins la restaurant cu noua iubita, reacția celei care inca ii este soție, Brigitte, nu a intarziat sa apara. Brigitte a susținut faptul ca știa deja despre existența acestei relații dintre fostul tenismen și cea care ii este „șoferița” și este informata…

- Bruneta alaturi de care a a fost surprins fostul mare tenismen la terasa, sarutandu-se, este nimeni alta decat fosta iubita a lui Nick Radoi. Ilie Nastase și Brigitte par ca-și fac unul altuia in ciuda cu noii iubiți. Daca bruneta defileaza alaturid e un tinerel cu mușchi și chiar a plecat in Turcia…