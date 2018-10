BREXIT. Tony Blair, informații despre un nou referendum 'Indiferent care este oferta actuala in ce priveste Brexit-ul, rezultatul va fi ca va produce daune economice semnificative', a declarat Blair. 'Cred in continuare ca este posibil ca Brexit-ul sa fie stopat, cred ca nu exista o majoritate in parlament pentru nicio propunere pe care prim-ministrul o prezinta', a adaugat Blair, precizand ca el doreste un al doilea referendum. Fostul prim-ministru a mai subliniat ca agentiile europene de reglementare nu vor ca centrul finantelor europene sa iasa de pe orbita lor si astfel sa se piarda locuri de munca in sectorul financiar. 'De… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premierul laburist britanic Tony Blair considera ca exista 50%-50% sanse sa fie organizat un nou referendum cu privire la Brexit, dat fiind ca este improbabil ca sefa guvernului conservator, Theresa May, isi va asigura o majoritate in parlament pentru orice varianta de 'divort' de Uniunea…

- Germania si Marea Britanie au semnat vineri un acord de cooperare militara, un semnal ca Guvernul de la Londra mentine angajamentul pentru apararea Europei in pofida impasului negocierilor cu Uniunea Europeana pe tema Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Kremlinul va cauta informatii cu privire la barbatul despre care media britanice au relatat ca ar fi un colonel rus si unul din suspectii in cazul Skripal, a declarat joi presei purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, transmite Reuters. "Multi oameni seamana, dar nu pot…

- Pe zi ce trece se contureaza tot mai mult o ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord , iar acest lucru va crea o perioada de haos in insula. Guvernul britanic a publicat o serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, s-a declarat duminica impotriva organizarii unui nou referendum privind Brexit-ul, insa a promis ca va respecta opinia majoritatii membrilor partidului sau, reunit timp de patru zile la Liverpool in…

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea regatului in blocul comunitar, a relatat luni Sky News, referindu-se…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…