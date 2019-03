Brexit. Theresa May, solicitare pentru Uniunea Europeană ''Este nevoie doar de inca un efort pentru a raspunde preocuparilor specifice ale parlamentului nostru'', a subliniat Theresa May intr-un discurs sustinut in orasul-port Grimsby, unde 70% dintre participantii la referendumul din 2016 au votat pentru iesirea din UE. ''Deci, sa nu dam inapoi ! Sa facem ceea ce este necesar pentru ca parlamentarii sa sprijine marti acordul'', a mai spus ea, avertizand totodata ca ''nimeni nu stie ce se va intampla'' daca acesta va fi respins din nou. ''Am putea sa ramanem in UE inca multe luni de acum inainte. Am putea sa iesim (din UE) fara protectia unui acord.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

