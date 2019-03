Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat miercuri ca Uniunea Europeana ar accepta o amanare scurta a Brexit-ului daca Parlamentul britanic susține Acordul. "In contextul consultarilor...

- Este "posibila" o scurta amanare a Brexit-ului, insa doar daca parlamentul britanic va aproba acordul iesirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit AFP si DPA. Cu noua zile inaintea datei prevazute pentru Brexit, 29 martie, premierul britanic…

- Niciodata in istoria recenta a Marii Britanii dezbaterile din Parlamentul de la Londra nu au fost atat de urmarite. Asta seara, guvernul cere deputaților sa voteze daca data ieșirii din Uniunea Europeana va fi amanata.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- „Spania nu se va opune concesiei unei eventuale prelungiri', dar 'aceasta trebuie sa aiba o perspectiva clara de rezolvare. Prelungirea incertitudinii prin prelungirea termenelor este o alternativa care nu este nici rezonabila, nici de dorit', a afirmat Sanchez in fata deputatilor spanioli. Premierul…

- Trei ministri britanici au pledat sambata pentru o amanare a concretizarii Brexit, programata pe 29 martie, in cazul neadoptarii la timp a Acordului de retragere de catre Parlamentul de la Londra, informeaza sambata AFP si EFE. Ministrul britanic pentru mediul de afaceri Greg Clark, cel care detine…

- Romania trebuie sa inteleaga responsabilitatea pe care o are in acest moment, sa fie mai prezenta si sa poarte discutii directe cu partenerii britanici si cu liderii europeni, in contextul negocierilor privind iesirea Marii Britanii din UE, a declarat marti pentru AGERPRES fostul ministru delegat pentru…