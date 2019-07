Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, liberalul Guy Verhofstadt, l-a acuzat de 'dezinformare' pe Boris Johnson, favorit in cursa pentru succesiunea premierului Theresa May, intr-un editorial publicat vineri de ziarul The Guardian, citata de AFP. In timp ce fostul sef al diplomatiei…

- Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcția de lider al Partidului Conservator și prim-ministru al Marii Britanii, a declarat luni ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana în data de 31 octombrie, cu sau fara un Acord, relateaza Mediafax citând BBC. „Dorința mea este sa…

- Fostul ministru britanic pentru relatia cu parlamentul Andrea Leadsom, candidata la sefia Partidului Conservator, a anuntat luni ca va cauta sa obtina o ''iesire ordonata'' a tarii sale din Uniunea Europeana la 31 octombrie, transmite Reuters. Leadsom a spus ca este foarte improbabil…

- Membrii Partidului Conservator britanic vor vota pentru alegerea succesorului premierului Theresa May in cursul saptamanii care va incepe pe 22 iulie, s-a comunicat marti de la sediul central al formatiunii, potrivit Reuters. Theresa May va demisiona vineri din functia de lider al conservatorilor,…

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…

- 'Am aratat astazi ca sunt dispusa sa fac un compromis pentru ca poporul britanic sa iasa din UE', a scris Theresa May intr-o scrisoare datata 21 mai si adresata liderului opozitiei laburiste britanice Jeremy Corbyn despre proiectul ei de acord pentru retragerea Regatului Unit din UE (Withdrawal Agreement…