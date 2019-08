Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trebui sa achite obligatii financiare in valoare de 43 de miliarde de euro, indiferent daca iesirea din Uniunea Europeana se va produce cu un acord Brexit ori nu, a avertizat luni Comisia Europeana."Toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene…

- O reprezentanta a Comisiei Europene a declarat, luni, ca UE se așteapta ca Marea Britanie sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar. ''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state…

- Uniunea Europeana se asteapta ca Marea Britanie sa isi onoreze toate obligatiile financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, a afirmat luni o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de Reuters.

- Uniunea Europeana se asteapta ca Regatul Unit sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar, a afirmat luni o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, potrivit Reuters. Declaratia survine…

- Comisia Europeana a declarat luni ca Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, avertizand totodata ca Marea Britanie va avea de suferit cel mai mult in urma unui astfel de scenariu, potrivit Reuters.In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a evita ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, lucru care ar putea avea consecințe economice, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Mina Andreeva, site-ul agenției Reuters…

- Bruxellesul si Londra nu si-au schimbat pozitiile fata de Brexit in urma intalnirilor emisarului britanic David Frost cu inalti functionari europeni, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, citata de AFP. Frost, consilier pentru Uniunea Europeana al premierului britanic Boris Johnson,…

- Mai mulți lideri europeni l-au felicitat marți pe Boris Johnson, dupa ce acesta a fost ales in funcția de președinte al Partidului Conservator și in cea de premier al Marii Britanii, potrivit Euronews.Citește și: SURSE - Viorica Dancila face acuzații EXPLOZIVE in CEX PSD: Dragnea și Codrin…