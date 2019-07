Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj efectuat în rândul alegatorilor scoțieni indica victoria "da"-ului la un al doilea referendum asupra independenței Scoției, în cazul în care candidatul la functia de lider al Partidului Conservator, Boris Johnson, ar fi urmatorul prim-ministru britanic. Potrivit…

- Cursa pentru succesiunea Theresei May este deschisa, iar surprizele au început deja. Cea mai importanta dintre ele a fost modul nu prea calduros în care partidul a primit candidatura lui Michael Gove dupa ce acesta a dezvaluit un consum anterior de cocaina. Se pare ca partidului nu i-a placut…

- Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a declarat ca nimic nu indica faptul ca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana ce va fi prezentat in parlament la inceputul lunii iunie va fi in mod fundamental diferit de documentul anterior, astfel ca Partidul Laburist nu il…

- Corbyn afirma in scrisoare ca discutiile dintre laburisti si conservatori lansate in aprilie au fost "detaliate si constructive", dar ca, desi in unele aspecte au fost posibile compromisuri, cele doua parti "nu au reusit sa reduca importantele decalaje politice" care le despart.Liderul…

- In cadrul discuțiilor pe care continua sa le poarte cu liderul laburist Jeremy Corbyn, Theresa May a declarat ca intenționeaza sa prezinte Parlamentului, in prima saptamana a lunii iunie – pentru a patra oara – textul acordului Brexit pe care l-a realizat cu Bruxellesul. Textul respectiv a fost deja…

- Anglia și Irlanda de Nord au votat joi, 2 mai, pentru desemnarea celor circa 8.400 de consilieri municipali, inclusiv primari. Rezultatele, chiar daca nu sunt inca definitive, arata clar ca partidele politice tradiționale, conservatorii și laburiștii, au fost sancționate pentru modul in care au gestionat…

- Alegatorii au fost chemati sa decida componenta consiliilor locale in 248 de unitati administrative din Anglia - cu exceptia Londrei - si 11 din Irlanda de Nord si sa desemneze primarii din sase orase engleze. Conservatorii ocupau aproape 60% din cele 8425 de posturi de consilieri puse…

