"Cred, cu toata fiinta mea, ca drumul pe care l-am urmat este cel mai bun pentru tara mea", a declarat May, afirmand ca actioneaza in interesul national si va continua sa o faca, dupa ce s-a confruntat in cursul zilei cu demisia a patru membri ai guvernului sau si cu o initiativa de organizare a unui vot de neincredere din partea deputatilor conservatori, nemultumiti in special de modul in care a fost reglementata problema frontierei irlandeze.



Theresa May a subliniat ca "a conduce inseamna a lua deciziile bune, nu deciziile usoare".



Premierul britanic a exclus totodata…