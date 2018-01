BREAKING NEWS. Radu Mazare, arestat

Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Judecatorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis astazi sa emita mandat de arestare preventiva în lipsa, pe numele fostului edil al Constanței, Radu Mazare. Mandatul de arestare în lipsa a fost emis pe o perioada de 30 de zile, însa sentința judecatorilor de astazi…

- Pe numele fostului edil al Constanței, Radu Mazare, a fost emis un mandat de arestare preventiva. Decizia luata in cazul lui Mazare nu este definitiva. Acesta a anunțat recent prin avocat ca a plecat in Madagascar, unde intenționeaza sa ceara azil politic. „Constatarile facute de catre organele de politie…

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare. Decizia nu este una definitiva și va fi atacata in instanța de avocații fostului edil. Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a ple...

- Instanta suprema a decis, miercuri, sa admita cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.- stire in curs de actualizare…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Instanta suprema decide, miercuri, daca admite cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida, miercuri, daca emite un mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare. Fostul primar social-democrat al orașului Constanța se afla in Madagascar, unde a plecat de Craciun, in ...

- ICCJ va decide astazi daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a lui Radu Mazare, fost primar al Constanței, plecat in Madagascar, in timpul controlului judiciar. DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare. In dosarul in care Radu Mazare este…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ vor analiza astazi, 10 ianuarie, situatia lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care, in prezent, se afla in Madagascar. Potrivit unor surse, tot miercuri, DNA ar putea cere arestarea preventiva a lui Radu Stefan Mazare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida miercuri daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare.DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare…

- Fratele lui Radu Mazare, fostul senator Alexandru Mazare, este si el in vacanta in Madagascar, dar acesta din urma a promis ca se intoarce miercuri in tara, a declarat avocatul fostului primar din Constanta, luni, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).

- "N-a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena de-a lui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista, nu este prevazut in cadrul legal. (...) Poți sa ceri ședere pentru anumite…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Citeste si: Dragnea DA SEMNALUL inainte de Cex. Ce spune despre o eventuala REMANIERE a premierului Tudose…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat în vacanta în Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Înalta Curte de Casatie si Justitie, scrie Agerpres.

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astazi, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte…

- Magistratul a facut parte din completul de judecata care a inchis definitiv dosarul denumit generic "Bani pentru sefi din Consiliul Judetean Constantaldquo;. Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ vor analiza, pe data de 10 ianuarie, situatia lui Radu Stefan Mazare, fostul primar…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care este contestata o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de mai multe persoane, printre acestea aflandu se si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. Initial,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Citeste si: Lovitura din Parlament pentru ministrul Sanatatii: I se cere DEMISIAPotrivit surselor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat surse judiciare.Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata, in jurul…

- Avocatul lui Radu Mazare, Ioana Focsa, a vorbit, recent, despre fuga din Romania a omului de afaceri. Femeia a declarat ca a aflat sambata despre plecarea fostului edil.Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'…

- Radu Mazare se afla sub control judiciar din anul 2015, masura confirmata de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Conform acestei decizii, fostul primar trebuia saptamanal sa se prezinte la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta.

- Pompierii au intervenit, sambata, in Gornesti, pe raul Mures, si pe un lac din Saulia de Campie, unde au fost semnalate doua persoane inecate, scrie AGERPRES. Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'Potrivit…

- Radu Mazare, fostul primar al Constantei, a fugit din tara, si se afla in Madagascar. Acesta este anchetat in mai multe dosare si potrivit unor informatii, a cerut azil politic in Madagascar, acolo unde are si afaceri, scrie realitatea.net. Mazare nu s-a prezentat la controlul judiciar, iar IPJ Constanta…

- Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata,…

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, a decis ca atat Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cat si omul de afaceri Sorin Strutinsky sa ramana sub control judiciar. Totodata, instanta a respins…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superiol al Magistraturii se alatura si sustine punctele de vedere exprimate recent de cele mai importante structuri de parchet din cadrul sistemului judiciar – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, DNA si DIICOT, precum si de Asociatia…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marți Inalta Curte de Casație și Justiție. Mihnea Costoiu a facut o plângere la instanța suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat, marți, pentru 14 decembrie, pronunțarea unei decizii in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost judecat pentru trafic de influența. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin)

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum".Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea…

- In 26 iulie, dupa descindere procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala și criminalistica -, la cele doua universitați din Arad, 36 de persoane (angajați, studenți și absolvenți) au fost puse sub urmarire penala, iar fața de 16…

- Fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat de savarsirea unor fapte de coruptie, legate printre altele si de modul in care a fost finantata echipa…

- Raportul privind controlul la Parchetul General, la CSM Inspectia Judiciara a anuntat ca a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii raportul privind controlul efectuat la Parchetul General. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, Parchetul nu a formulat obiectiuni la raportul…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, le-a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-i fie ridicata masura controlului judiciar, sustinand ca aceasta este o povara pentru el."Vreau sa fiu luat in seama la egalitate cu ceilalti inculpati din dosar. S-a spus…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat definitiv incalcarea legii concurentei de catre Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania prin participarea la o intelegere anticoncurentiala in cadrul campaniilor de tip buy-back, alaturi de alte companii active pe piata comercializarii de echipamente…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Cazul Colectiv”, instrumentat de procurori ai Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a emis, la data de 27 aprilie 2016, rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis joi o plangere formulata de fostul jucator de tenis Dinu Pescariu si a revocat controlul judiciar pe care acesta il avea in dosarul privind preluarea Bazei Sportive Cutezatorii.Decizia instantei este definitiva, informeaza Romania TV.Dinu Pescariu este cercetat…

- Azi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc o noua infatisare in dosarul Campusului Social Henri Coanda, cauza in care fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare, dar si…