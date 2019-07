Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 iulie a.c., urmatoarele decrete:Citește și: SURSE - Viorica Dancila face acuzații EXPLOZIVE in CEX PSD: Dragnea și Codrin le dadeau primarilor ordin sa nu vorbeasca cu mine Decret prin care se ia act de demisia doamnei…

- Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a ironizat, miercuri, pe președintele Klaus Iohannis, care a cerut, pe 29 mai, "imediat, adica imediat", demiterea de urgența a ei și a lui Teodor Melescanu....

- Premierul Viorica Dancila a discutat la telefon, miercuri, inainte de sedinta de Guvern, cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri de la Interne si Externe si a vicepremierului pentru parteneriate strategice. Potrivit unor surse oficiale, premierul a dorit sa stie de la presedintele…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, s-a dezlanțuit dupa ce miniștrii de Externe și Interne, Teodor Meleșcanu și Carmen Dan, au plecat din Guvernul Dancila. Imediat dupa alegerile europarlamentare, președintele Klaus Iohannis cerea ca ambii sa fie demiși de urgența de premierul Dancila.Citește…

- Fostul europarlamentar Ramona Manescu a venit, luni, la sedinta conducerii ALDE, care are loc in acelasi timp cu sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se decide cine va fi remaniat in Guvernul Dancila. Pe lista remaniabililor se afla ministrul de la ALDE Teodor Melescanu, caruia i se…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 9 iulie 2019, decretul pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, anunta Administratia Prezidentiala.Camera Deputatilor a adoptat pe 12 iunie proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 7 iunie a.c., urmatoarele decrete: • Decret pentru revocarea doamnei Ana Birchall din functia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei; • Decret pentru numirea in functia de membru al Guvernului a…

