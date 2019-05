Sursele citate au mentionat ca aceasta a fost chemata pentru a fi audiata, in calitate de martor, in legatura cu unele pretinse demersuri facute pe cand ocupa functia de prefect al judetului Teleorman. Potrivit acelorasi surse, in perioada urmatoare vor continua audierile in acest dosar. Pe 13 noiembrie 2017, DNA anunta ca Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru constituire de grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte care ar fi fost savarsite in dosarul Tel Drum, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.…