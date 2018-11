Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May. „Regret sa anunt ca, dupa reuniunea guvernului de ieri (miercuri -...

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…

- Acordul cu Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat marti dupa ce in ziua anterioara cabinetul britanic va analiza intelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra, a afirmat editorul politic adjunct al publicatiei The Times,…

- Marea Britanie așteapta un raspuns credibil din partea Uniunii Europene privind propunerile guvernului britanic pentru viitoarele acorduri comerciale, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, relateaa site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a avertizat Uniunea…

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat joi ca este increzator in faptul ca se are in vedere incheierea unui acord bun cu UE, apreciind ca a fost corect sa se stabileasca o abordare "masurata si proportionata'' care sa aiba in vedere riscurile in cazul in care cele doua…