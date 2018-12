Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa-i avertizeze luni pe parlamentari privind "pagubele ireparabile" pe care le-ar putea provoca, in opinia ei, un al doilea referendum privind Brexitul, relateaza Reuters. "Distrugem încrederea poporului britanic organizând un nou referendum"…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters, relateaza Mediafax.Fostul…

- Soarta premierului britanic Theresa May atarna de un fir de par dupa votul de neincredere convocat pentru miercuri seara de deputati din propriul ei Partid Conservator. Iata care sunt potentialii ei succesori, potrivit AFP. - Eternul rival Boris Johnson Fostul primar al Londrei si…

- "Voi mai avea de lucru si peste doua saptamani", a declarat May intr-un interviu la postul de televiziune ITV, intrebata daca va demisiona in cazul in care parlamentul respinge, la 11 decembrie, acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat de guvernul ei cu Bruxelles."Sarcina…

- Acordul pentru Brexit negociat de premierul Theresa May va reduce productia economica a Marii Britanii pe parcursul urmatorului deceniu, comparativ cu apartenenta la Uniunea Europeana, potrivit unor economisti citati de Bloomberg, conform news.ro.Acest acord va reduce PIB-ul pe cap de locuitor…

- Deputati conservatori i-au cerut premierului Theresa May sa stabileasca un termen pentru a demisiona in schimbul oferirii sustinerii in Parlament pentru Acordul pe tema Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Times.Unii parlamentari i-au transmis Theresei May ca…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, pentru miercuri, o sedinta a Guvernului, in care se va discuta un proiect final pentru Brexit. O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni ca o decizie buna din partea omologului sau britanic Theresa May ar fi sa ceara un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.