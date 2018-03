BRD a facut spectacol pe bursa dupa anuntul dividendelor, desi informatia era in piata de o luna

Stiri pe aceeasi tema

- Probleme la zi: Evolutia pietei de capital in Romania Emisiunea "Probleme la zi"- 8 martie 2018 Subiect Evolutia pietei de capital in Romania Invitati in studio: Mircea Ursache-vicepresedinte Autoritatea pt Supraveghere Financiara Adrian Tanase…

- Francezii de la AXA vor achizitiona compania de asigurari XL Group in schimbul sumei de 15,3 miliarde de dolari, in incercarea de a crea un lider mondial atat pe piata de asigurari pentru locuinte, cat si pe cea de asigurari pentru accidente, potrivit Reuters. Al doilea cel mai mare asigurator…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost inregistrata de BET-NG, care arata…

- Producatorul de ulei Argus a inregistrat, in 2017, pierderi de 9,2 milioane de lei la o cifra de afaceri de 163,03 milioane de lei, arata datele raportate de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri a companiei a scazut in anul 2017 cu 15% comparativ cu anul precedent.…

- Sphera Group (SFG), compania listata la Bursa de Valori Bucuresti care opereaza restaurantele KFC, Pizza Hut si Tacco Bell, a raportat vanzari de 573 mil. lei pe 2017, mai mult cu 37% fata de anul precedent la un profit net de 31 mil. lei, minus 36%, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Bursa de Valori Bucuresti a premiat jucatorii de pe piața de capital care au inregistrat performante notabile in 2017. Distinctia pentru cea mai mare oferta publica inițiala, derulata de o companie privata, a mers catre Digi Communications. In total, au fost acordate premii pentru 19 categorii, dintre…

- Piata de capital romaneasca a rezistat la cea mai mare corectie a burselor americane din ultimii 10 ani, indicele principal BET inregistrand o crestere de 7% de la debutul anului, a declarat, luni seara, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, la Gala de Inaugurare a Anului Bursier…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru compania anului 2017 pe piata de capital a fost acordat MedLife. Conform…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%.…

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro.China este cea mai mare piata de smartphone-uri din lume. Informatia a fost confirmata pentru o…

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la inchidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.Citeste si: Inca un GIGANT din Romania pune…

- Contribuabilii care vor depune doar in aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati in sistemul public de sanatate si in trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan. „Sigur ca este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Cantitatile contractate pentru livrare in 2017 pe pietele de energie electrica administrate de OPCOM totalizeaza 99 TWh, arata datele transmise joi de filiala Transelectrica. In primele 11 luni din 2017, productia totala de energie a Romaniei a fost de 61,1 TWh, potrivit datelor oficiale.Un…

- Piata de brokeraj se consolideaza in rau, respectiv cei mari isi restrang activitatea, iar cei mici dispar, a declarat luni Adrian Tanase, director general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa. 'Se intampla doua lucruri la bursa sau cu legatura la bursa, respectiv unul…

- Indicele bursier american Dow Jones a scazut pentru a doua sedinta consecutiv cu aproape 1% in conditiile in care investitorii par agitati cu privire la publicarea datelor financiare ale Apple joi, dar si pe fondul temerii de apreciere a dobanzilor in SUA, cea mai mare economie la nivel mondial.…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti. Subscrierile pot fi facute incepand cu data de 29 ianuarie…

- Actiunile TMK- Artrom, Romcarbon si SIF4 Muntenia se depreciau cel mai mult, miercuri dimineata, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar cele mai mari aprecieri erau consemnate la Dafora, Nuclearelectrica si Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest. Indicele…

- Etapa de nominalizare a celei de-a doua ediții a Made in Romania incepe azi pe bvbleague.ro BVB iși propune sa depașeasca numarul de 166 de nominalizari primite in ediția din 2017 Bursa de Valori București (BVB) impreuna cu partenerii sai anunța inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua ediții…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private si-au listat actiunile la BVB si tot anul trecut s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de capital. DIGI Communications a dat startul…

- Patru IPO-uri de peste un sfert de miliard de euro și 9 emisiuni de obligațiuni corporative, in lei și euro, au avut loc in 2017 la BVB Capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața principala a BVB a atins un nivel record de 35 de miliarde de euro Media zilnica a valorilor tranzacționate pe toate…

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel național, in primul semestru al anului 2018, fața de trimestrul IV din 2017.

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania, transmis, marti, Agerpres. Potrivit…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor.

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Bucuresti a vandut printr-un plasament privat obligatiuni in euro pe cinci ani cu o dobanda de 5,75% pe an, operatioune prin care a strans 12,525 mil. euro. Impact a vrut sa vanda obligatiuni, negarantate de 30 milioane de euro, dar a strans numai 41,75% din…

- Trei oferte publice initiale (IPO) de varf au avut anul acesta un impact semnificativ asupra pietei bursiere din Romania - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-o analiza publicata pe site-ul emerging-europe.com. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- 'In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti (BVB) din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea in Registrul Participantilor pentru ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti',…