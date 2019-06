Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta anticoruptie cunoscuta sub numele de "Lava Jato" (Spalatoria Auto) a fost folosita anul trecut de magistrati pentru a impiedica realegerea fostului presedinte al Braziliei, Inacio Lula da Silva, a dezvaluit duminica un site de investigatii citat de AFP. The Intercept, proiect la…

- Un autocar care transporta 40 de persoane s-a rasturnat brusc, lovind mai multe masini, duminica seara in sud-estul Braziliei, accidentul soldandu-se cu moartea a cel putin 17 oameni, transmite AFP, citand pompieri si presa locala, informeaza Agerpres.Citește și: Arborele care simbolizeaza…

- Zeci de mii de studenti si profesori au iesit in strada joi, in peste 80 de orase ale Braziliei, pentru o noua zi de mobilizare impotriva taierilor bugetare in educatie anuntate de guvern, informeaza vineri AFP. Mai multe mii de persoane au inceput sa se adune in dupa-amiaza zilei de joi…

- Zeci de mii de persoane au protestat marti seara, la Praga, cerand demisia ministrului ceh al Justitiei, Marie Benesova, informeaza agentia Associated Press si postul Fox News, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea: Trebuie eliminata pensia speciala pentru parlamentari Manifestantii…

- Cel puțin opt persoane suspectate ca ar fi facut parte dintr-o retea de trafic de droguri au fost ucise luni in timpul unei operațiuni a poliției din Rio de Janeiro in complexul Mare, un ansamblu urias de favele, a informat poliția civila din Brazilia, potrivit site-ului agentiei EFE. Potrivit…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- PSD i-a retras sprijinul politic ministrului Justitiei, Tudorel Toader, au declarat surse politice. Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit la Palatul Parlamentului, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia…

- Cateva mii de susținatori ai fostului președinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, au protestat duminica in apropierea inchisorii din Curitiba in care acesta se afla de un an și au solicitat eliberarea sa, potrivit France 24, scrie Mediafax.Intr-o scrisoare prezentata in cadrul protestului…