- In cea de-a treia saptamana a celui mai iubit show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil!”, difuzat de miercuri pana sambata, de la ora 23:00, la Kanal D, celor trei jurți ai emisiunii li se alatura Anda Adam, una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. In cele patru ediții, artista va avea…

- Lili Sandu a inlocuit-o pe Ilinca Vandici la Kanal D Schimbari la carma emisiunii Fan Arena de la Kanal D. Ilinca Vandici, cea care prezenta show-ul pana acum, a fost inlocuita de Lili Sandu. Artista va prezenta in continuare informatiile de la Exatlon, sezonul 3, in timp ce Ilinca Vandici va ramane…

- Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo, ai stil!”, a inceput in forta, telespectatorii facand deja cunostinta cu cele 10 concurente, aflate in lupta pentru titlul de Cea mai stilata femeie din Romania. Sezonul cinci al celui mai in voga show de fashion din Romania, “Bravo,…

- Maurice Munteanu, unul dintre jurații de la emisiunea "Bravo, ai stil", a avut parte de o surpriza de proporții in platoul show-ului. Maurice Munteanu și-a aniversat ziua de naștere, ocazie cu care colegii sai de la emisiunea "Bravo, ai stil", de la Kanal D, i-au facut o surpriza. Mama lui Maurice…

- Iulia Albu a facut publica o fotografie in care apare alaturi de partenerul ei de viața, Mike. Fashion-editorul Iulia Albu a decis sa nu-l mai țina ascuns pe iubitul ei, Mike. Deși aceștia au o relație de mai mult timp, ambii au fost foarte zgarciți cu imaginile postate cu ei impreuna in mediul virtual.…

- BRAVO AI STIL. Noul sezon al emisiunii "Bravo, ai stil!" debuteaza in noaptea dintre ani, pe 31 decembrie, de la ora 20:00. BRAVO AI STIL 2019. Noul sezon debuteaza cu o editie electrizanta, de Revelion. Schimbari importante in juriu BRAVO AI STIL. Show-ul vine cu noutați incendiare…