- Brasovul se alatura, si in acest an, celor peste 7.000 de orase din intreaga lume care vor participa la Earth Hour - cel mai mare eveniment international care atrage atentia asupra schimbarilor climatice, prin oprirea luminilor timp de o ora. Tot centrul orasului va fi in bezna.

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv Ultramaratonul Arctic, una dintre cele mai dure curse de pe mapamond. Romanul a incheiat victorios cei 617 kilometri din acest an, cu 57 mai multi decat in 2017. Useriu a trecut linia de sosire la mare distanta de urmatorul concurent si a devenit,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Dinu Guțu, tanar basarabean de 30 de ani, stabilit la București de vreo 11, este jurnalist cultural, doctor in antropologie la Școala Naționala Superioara de Științe Politice și Administrative și ultras in galeria lui Dinamo București. Și-a publicat teza de doctorat despre ultrașii…

- Au mai ramas doua saptamani pana la Ora Pamantului (Earth Hour), cea mai mare miscare voluntara de mediu din toate timpurile. Pentru a zecea oara consecutiv in Romania, WWF incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o…

- Municipiul Brasov are un nou secretar. Funcția este ocupata de Adriana Goran, care a ajuns la Brasov prin transfer de la Sacele, ocupand postul incepand cu data de 1 martie. Postul de secretar al municipiului Brasov a fost scos la concurs de trei ori in ultimul an, de catre Agentia Nationala…

- Un grup de 50 de elevi de la Școala Gimnaziala nr.1 Albeni vor participa, la finalul acestei saptamani, la un schimb de experiența la unitatea de invațamant din comuna Stanești. Desfașurarea activitații interșcolare a creat insa un adevarat scandal la nivelul localitații, intre Primaria Albeni…

- O delegație a PSD Lugoj va participa la Congresul extraordinar al PSD, care va avea loc in 10 martie, la București. Delegația social-democraților lugojeni va fi formata din zece persoane și va fi condusa de Francisc Boldea, președintele PSD Lugoj, și de secretarul organizației, Iosif Craciunescu.…

- A venit momentul ca fetele sa lase inhibițiile acasa și sa se distreze impreuna cu prietenele lor, la incendiarul show cu baieții de la Taboo Boys, de 8 martie, in Taboo Club & Cafe din Pitești. * barbatii vor avea acces doar dupa ora 01:15 * destinat doar persoanelor 18+ * pret bilet: 35 lei * Info…

- Cupa Mondiala Feminina de Sarituri cu Schiurile se desfașoara la finele acestei saptamani, pentru al patrulea an, la Rasnov. Pe trambulina HS 97 de metri de pe Valea Carbunarii, se vor disputa doua etape contand pentru actualul sezon al Cupei Mondiale feminine de sarituri cu schiurile.…

- Municipiul Brașov va organiza in perioada 3-4 martie la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibași" Final Four-ul Cupei Europei Centrale la baschet feminin. Cele patru echipe care vor participa sunt Olimpia CSU Brașov, CSM Satu Mare, CSU Alba Iulia și Pharmaserv Marburg. Programul jocurilor este urmatorul:…

- Cele doua sesiuni de simulare vor avea loc in zilele de 4 martie si 12 mai 2018, la toate specializarile celor patru facultati ale universitatii: Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Bioinginerie Medicala, Asistenta Medicala Generala, Nutritie si Dietetica, Tehnica Dentara, Balneo-fiziokinetoterapie…

- Oficiul Federal pentru Munca a anuntat miercuri ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in februarie cu 22.000, pana la cifra ajustata de 2,39 milioane de persoane. Numarul locurilor de munca vacante a atins un nivel record, datele sugerand ca firmele nu reusesc sa gaseasca…

- Brasovul ar putea gazdui la vara o expozitie a producatorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat in Moldova“. O delegatie a Camerei de Comert a Republicii Moldova, condusa de presedintele Sergiu Harea, impreuna cu presedintele Camerei de Comert si Industrie Brasov, Silviu…

- Viitorii oameni de afaceri participa la o competiție a carei finala va avea loc la Timișoara. Elevii care au planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant participa la o competiție in care iși prezinta aceste strategii.

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei se desfașoara in perioada 22 și 25 februarie 2018 in noile pavilionale ale Centrului Expozitional Romexpo, B1 și B2. Aproape 300 de firme din 14 tari sunt prezente la cea de-a 39-a editie Targului de Turism al Romaniei, organizat la Romexpo.…

- Un nou protest cu portocale are loc in fata Palatului Cotroceni, impotriva coruptiei din Justitie. Zeci de oameni au iesit in strada pentru a cere demisia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, conform Antena3.ro. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Klaus Iohannis ar fi "avocatul" sefei…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 16 si 17 februarie, la Conferinta de securitate de la Munchen, eveniment in cadrul caruia sunt lansate catre dezbatere si analiza linii directoare ale agendei de securitate actuale. Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe…

- Parinții ar putea fi obligați prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, in caz contrar fiind pasibili de amenda, a declarat ministrul Sanatații Sorina Pintea, intr-un interviu acordat RFI.

- Statul roman va participa la majorarea capitalului social al Companiei Nationale Posta Romana cu suma de 170 de milioane de lei, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern privind majorarea capitalului la Compania…

- Un politist de la IPJ Alba a refuzat mita si a sesizat situatia la Serviciul Judetean Anticoruptie, care i-a organizat un flagrant barbatului care a vrut sa-i dea 200 de lei. Este pentru a treia oara cand politistul sesizeaza fapte de coruptie. Potrivit SJA, in 7 februarie, la Direcția Generala Anticorupție…

- Ozana Barabancea Band va urca, in data de 10 martie, de la ora 20.30, pe scena unuia dintre cele mai importante festivaluri de jazz din lume, membru al Europe Jazz Network, Festivalul European de Jazz de la Izmir.

- Societatea Tolil Company SRL a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "activitati in ferme mixte cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor ldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 5 februarie…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Reprezentanții Sindicatului Liber Invațamant Sebeș au anunțat ca participa la pichetul de protest organizat astazi, 31 ianuarie 2018, de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“, in fața Ministerului Educației Naționale. Aceștia spun ca, printre altele, au propus federației sa atraga atenția…

- Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, programate in perioada 9-25 februarie, a fost prezentata oficial de COSR in cadrul unei ceremonii care a avut loc, miercuri, la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv Sydney 2000 din Izvorani. …

- Leonard Turica si George Dumitrescu, elevi in clasa a XII-a, la specializarea matematica-informatica, la Colegiul National „Andrei Saguna”, vor studia, din toamna, la Oxford. Leonard va studia fizica, iar George – matematica. Leonard Turica este pasionat de fizica de cand a inceput sa…

- • In prezența primarului Mircia Gutau a viceprimarului Eusebiu Vețeleanu dar și a miilor de ramniceni aflați in Sala Sporturilor “Traian”, arhiplina ca in vremurile bune ale handbalului valcean, HCM Ramnicu Valcea obține o victorie senzaționala in fața echipei Corona Brașov cu scorul de 30 – 25! Duminica,…

- Se vor demola bordurile si se va redeschide intersectia cu drumul judetean (spre viitorul aeroport). Din anul 2008, de cand s-au finalizat lucrarile de modernizare a DN 1 pe tronsonul Brasov - Sibiu, pentru a ajunge dintr-o parte in alta a orasului Ghimbav este nevoie de un ocol de…

- Pentru prima data in acest an, consilierii locali din comuna Saligny au fost convocati, astazi, de catre primarul Ion Beiu, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse, spre dezbatere si aprobare, 13 proiecte de hotarare. Spre deosebire de alte administratii publice locale din judet, la Saligny…

- Social-democratii se intalnesc in sedinta Comitetului Executiv al PSD, in aceasta dupa-amiaza. Ar fi trebuit sa fie reuniunea cruciala in care sa stabileasca cine vor fi viitorii ministri. Este posibil insa ca stabilirea componentei Executivului Dancila sa fie amanata pentru finalul saptamanii. Și ALDE…

- Biserica Ortodoxa Romana, Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane, cu Binecuvantarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Daniel, au hotarat ca anul 2018 sa fie dedicat Fauritorilor Marii Uniri de la 1918. Brasovul, oras dintotdeauna al Marii Uniri, oras al Unirii lui Mihai Viteazul, al lui A. I. Cuza, oras…

- "La aceasta ora nu mai sunt drumuri nationale blocate, insa in zonele afectate de ninsoare se circula in continuare in conditii de iarna. In prezent este in derulare o misiune aeriana executata de un elicopter SMURd pentru transportul la un spital din Galati al unei gravide din localitatea Razboieni,…

- Ediția 2017- 2018 „Brasov, oras din poveste!” a ajuns la final. Bradul care ne-a bucurat sarbatorile, nu ramane doar amintire in fotografii, ci le va fi pe viitor util brașovenilor. Se va transforma in mobilier de picnic. Bradul din Piata Sfatului, inalt de 28 de metri, va fi despodobit…

- UPDATE: AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU la Brașov, incepand de azi, 17 ianuarie, ora 18, pana maine, 18 ianuarie, ora 20. Fenomene si regiuni vizate: vant puternic, viscol, zapada troienita in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. In Muntii Banatului, Carpatii…

- In ultimii douazeci de ani, rata criminalitații s-a redus la mai bine de jumatate din valoarea maxima inregistrata la sfarșitul anilor ‘90. Factorii socio-economici au influențat puternic evoluția ratei criminalitații din Romania. O treime din județele Romaniei au cunoscut o evoluție sinuoasa a ratei…

- Realizatorul TV a spus ca este greu de crezut ca președintele Klaus Iohannis o va accepta. "V-am zis de ce Viorica Dancila, premierul propus de PSD, este din Teleorman și nu din Cluj - pentru ca Teleorman a caștigat alegerile, Cluj nu. In principiu, cred ca domnul Klaus Iohannis va refuza…

- In aceasta saptamana, Municipalitatea asteapta din partea operatorului economic care a castigat licitatia sa-i fie predat proiectului tehnic pentru lucrarile de reabilitare termica la Scoala Gimnaziala nr.4 din cartierul Racadau, astfel incat, pana la finele lunii, sa poata fi dat ordinul de…

- PSD a castigat alegerile din 2016, dar in numai un an a schimbat deja un prim ministru, Sorin Grindeanu, dupa ce o prima nominalizare pentru postul de premier - Sevil Shhaideh - fusese respinsa. In aceste conditii, daca PSD ii retrage acum sprijinul lui Mihai Tudose, iar acesta demisioneaza, ar trebui…

- Problema incompatibilitații lui Adam Craciunescu pentru consiliul de administrație de la SDM ar putea fi rezolvata chiar de catre „impricinat”. Și inca extrem de simplu! Social-democratul l-a asigurat pe primarul Nicolae Robu ca va aduce un act care va limpezi toate suspiciunile care planeaza asupra…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3,

- Coreea de Nord va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice (JO) de Iarna in Coreea de Sud si vor fi angajate contacte intre militari, au convenit cele doua tari in cadrul unei intalniri exceptionale marti, in urma tensiunilor provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza AFP. ”Partea…

- Luni, 8 ianuarie, va fi cu siguranta o zi memorabila in PSD. Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, intentioneaza sa ștearga criteriile de integritate din statut, mutare menita sa atraga si mai multi membri importanti de partea lui.

- Preasfințitul Vincențiu, episcopul Sloboziei și Calarașilor, a participat sambata, 6 ianuarie 2018, la prima mare sarbatoare religioasa a anului. Preasfinția Sa a oficiat Sfanta Liturghie la Biserica «Sfinții Imparați Constantin și Elena» din oraș, inconjurat de un sobor de preoți, oficiali locali și…

- Sala de la Complexul Sportiv Tomis din Constanta, situat pe strada Flamanda nr. 11, va gazdui in aceasta luna meciurile uneia dintre grupele fazei de clasificare a Campionatului National de baschet masculin rezervat jucatorilor de pana in 16 ani. Este vorba de turneul 1 tur al grupei 7 B, care a fost…

- Liberalul Marinel Pirtea, deputat și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și banci, Camera Deputaților, coordonator al Comisiei de Educație, Cercetare, Tineret și Sport a PNL, ține sa le atraga atenția tuturor romanilor ca trendul social-democrat pierde teren in Europa. El citeaza in acest sens…

- Legile Justiției, la masa dezbaterilor a treia zi de Craciun. Mai exact, reprezentanți a 43 de organizații civice se vor intalni miercuri cu premierul Mihai Tudose. Organizațiile, care i-u trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului, au ales șapte delegați care vor participa la discuții. Reprezentantii…

- Brasovul este un oras turistic important si are cateva cladiri emblematice incarcate de istorie. Biserica Neagra, Casa Sfatului, Biserica Sfantul Bartolomeu, dar si casa unde Vlad Tepes s-a iubit cu amanta sunt printre cele mai fotografie repere din oras.

- Reprezentațiile atat de așteptate nu pot avea loc, deoarece in aceasta perioada este ger in Biserica Neagra, fiindca aceasta a ramas fara centrala termica. Tradiționalele concerte susținute de Craciun și Anul Nou in Biserica Neagra vor fi intrerupte in acest an. Frigul resimțit in interiorul…