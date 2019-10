Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 6 septembrie 2019- 5 martie 2022 județul Brașov, in calitate de beneficiar, implementeaza proiectul intitulat „Imbunatațirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Brașov”. Proiectul este implementat in parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabila…

- "Avem, pe de o parte, structura la nivel guvernamental, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, infiintat in 2017 si condus de Borbely Laszlo, pe de alta parte, prin consultare publica s-a creat o miscare la nivelul societatii privind dorinta de a lucra pentru indeplinirea obiectivelor de…

- La sfarsitul anului trecut, Consiliul Judetean atribuia prin procedura simplificata un contract privind servicii de elaborare "Strategie Integrata de Dezvoltare Durabila a turismului in judetul Constanta" pentru o perioada de 10 ani, respectiv 2019 2028.Strategia de dezvoltare a turismului a fost realizata…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest si Primaria Municipiului Arad au semnat, la Timisoara, contractul prin care va fi asigurata finantarea pentru opt tramvaie noi, modernizarea altor 20 de tramvaie din parcul auto actual si lucrari de infrastructura pentru calea de rulare (pe traseuul strada…

- ​Startup-ul Acast, prin care creatorii de podcasturi câștiga bani în sistem de marketplace, a obținut marți o finanțare europeana de 25 de milioane de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Judetul Brasov are in derulare proiecte finantate din fonduri europene in valoare de aproape 1,5 miliarde de lei, pe actuala programare 2014 - 2020, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. "In judetul Brasov, la ora actuala avem contracte cu finantare europeana in valoare de…

- Extinderea, modernizarea si dotarea sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) si a Unitatii de Transfuzii Sanguine (UTS). Valoare proiect: 14 milioane lei (3 milioane euro) Finantare: Ministerul Sanatatii (12 milioane lei); Consiliul Judetean (2 milioane lei). Sectia de ATI are 20 de ...

- Ministerul Educației Naționale (MEN) va organiza selecție pentru ocuparea unor posturi de consilieri scolari in cadrul proiectului POCU INTESPO – „inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare”. La nivelul județului Vrancea este disponibil un singur astfel de posrt. „Agentia Nationala…