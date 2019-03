Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigatii criminale din Botosani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, au efectuat, ieri, 28 martie, pe raza judetului, 5 perchezitii domiciliare, intr un dosar penal de talharie calificata. Un barbat a fost retinut pentru…

- Doi barbati suspectati ca au patruns prin efractie in sediul unei firme din localitatea argeseana Bascov, de unde au furat un seif in care se aflau aproximativ 260.000 de lei, au fost retinuti de politisti, urmand sa fie prezentati miercuri in fata procurorilor pentru stabilirea masurilor preventive.…

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Brașov efectueaza 6 perchezitii domiciliare și pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar penal de evaziune fiscala. La data de 27 martie a.c., politistii Inspectoratului de Politie…

- O cultura de cannabis indoor a fost descoperita, joi, de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, intr-un apartament din Focsani, in urma unor perchezitii domiciliare care au vizat o grupare specializata in trafic si consum ilegal de droguri, potrivit Inspectoratului…

- Peste 750 de articole de imbracaminte susceptibile a fi contrafacute, 9.695 de insemne ale unor marci protejate precum si aparatura si materiale folosite in activitatea de „inscriptionare” a hainelor au fost ridicate de politistii din Alba in urma a 3 perchezitii efectuate in Alba Iulia. La data de…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 3 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 980.000 de lei, prin evaziune fiscala. La data de 5 februarie 2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

