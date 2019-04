Stiri pe aceeasi tema

- De peste o saptamana la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani s-a desfașurat o ancheta dupa ce o botoșaneanca și-a ingropat bebelușul abia nascut.

- Condiții decente de trai pentru inca trei familii nevoiașe din localitatea Saelele, Teleorman in Social / on 22/04/2019 at 14:35 / Președintele Consiliului Județean Teleorman, Ionel Danuț Cristescu a vizitat astazi, 22 aprilie 2019, trei familii nevoiașe din Saelele, județul Teleorman,…

- O femeie din Hudesti, Botosani a ajuns la audieri dupa ce si-ar fi ingropat bebelusul nou-nascut. Cazul a fost raportat de medicul de familie, care stia ca sateanca trebuia sa nasca si a vazut-o fara burta de gravida.

- O femeie a ajuns in arestul IPJ Suceava, la sfarșitul lunii martie 2019, dupa ce a fost acuzata ca și-ar fi rapit fetița in varsta de șase ani de pe teritoriul Suediei. Minora a ajuns intr-un centru de primire in regim de urgența al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului ...

- * Preotul acuzat ca ar fi agresat, in timpul unei ore de religie, un elev de la scoala din localitatea Baranca - comuna Cristinesti, din judetul Botosani, ar putea ramane "fara binecuvantarea de a mai preda religie", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei…

- Colegiul Național al Asistentilor Sociali din Romania – structura teritoriala Maramureș și Salaj, in parteneriat cu Asociația ASSOC, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș și Direcția de Asistența Sociala (DAS) Baia Mare, organizeaza vineri, 15 martie, de la…

- Magistrații de la ICCJ au decis luni ca urmatorul termen in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman sa aiba loc pe 18 martie.- in curs de actualizare

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sector 6, impreuna cu Asociatia Sprijinirea Integrarii Sociale (ASIS), au lansat un proiect destinat prevenirii fenomenului de bullying in scolile de pe raza sectorului.